Per la prima volta, Antonella Fiordelisi si è lasciata andare a delle toccanti confessioni su Francesco Chiofalo: ecco cosa dice su Instagram.

Sono passate alcune settimane da quando Antonella Fiordelisi ha scoperto il tradimento di Francesco Chiofalo, eppure i due giovani ragazzi sono ancora al centro dell’attenzione di tutti. Proprio ieri, infatti, vi avevamo parlato di un gesto choc che il romano ha fatto nei confronti della bella salernitana. In realtà, Francesco lo ha detto più che avrebbe provato, in qualsiasi modo, a riconquistare Antonella. Lei, invece? Ovviamente, in questo momento la sofferenza della ragazza è davvero smisurata. Sarà proprio per questo motivo che, in queste due settimane, non hai mai proferito sull’argomento. Fino a ieri, però. Perché, tramite alcune Instagram Stories, l’ex tentatrice di Temptation Island si è lasciata andare a delle importanti confessioni sul suo ex fidanzato. Ecco cosa dice al riguardo.

Antonella Fiordelisi, le incredibili confessioni su Francesco Chiofalo

Ieri sera, Antonella Fiordelisi si è completamente dedicata ai suoi fan. E, soprattutto, alle loro domande. Ne ha pubblicate diverse, la bella salernitana. Ma tutte, in qualche modo, riguardavano il suo rapporto con Francesco Chiofalo. È proprio per questo motivo che, per la prima volta, l’ex tentatrice di Temtpation Island, si lascia andare a delle importanti confessioni su di lui. Eccone alcune:

“Lo ami ancora Francesco?”, questa è una delle prime domande che viene fatta ad Antonella. Tuttavia, la risposta della ragazza non è per niente vacillante. E, come sempre, risponde con la massima sincerità: “Il sentimento non svanisce da un momento all’altro”;

“Cosa deve fare Francesco per farsi perdonare”, recita la seconda domanda. Certo, perdonare un tradimento non è assolutamente facile. Per questo, Antonella si dice di essere davvero confusa, ma certa che non tornerebbe mai nulla come prima.

“Vai avanti”, più che una domanda e un’affermazione. Tuttavia, la risposta di Antonella è davvero emozionante. “Non ho più lacrime”, risponde la salernitana. Descrivendo appieno il suo attuale stato d’animo.

