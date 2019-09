Barbara D’Urso, incidente ‘hot’ a poche ore dal ritorno in tv: si siede sulle scale, ma gli shorts sono troppo corti.

Barbara D’Urso è ormai pronta per il suo ritorno in tv. Sarà la prima, tra le regine di Canale 5, a tornare in onda dopo le vacanze. Pomeriggio 5 partirà oggi, lunedì 9 settembre, e la padrona di casa non vede l’ora. Lo ha ribadito anche nell’ultimo post pubblicato su Instagram. In cui però ad attirare l’attenzione dei followers è stato altro. Barbarella si è mostrata in una versione decisamente sexy: si siede sulle scale, ma i pantaloncini che indossa sono davvero corti. L’incidente ‘hot’ è dietro l’angolo. Diamo un’occhiata.

Barbara D’Urso, incidente ‘hot’: gli shorts che indossa sono troppo corti

Ci siamo. Il caffeuccio è già sul fuoco: oggi alle ore 17 torna in onda Pomeriggio 5. Barbara D’Urso tornerà a fare compagnia agli italiani tutti i giorni, e non vede l’ora. Anche se, la conduttrice non ha mai smesso di tenersi in contatto col suo pubblico attraverso i social, anche durante le vacanze estive. Ed è proprio sui social che Carmelita ha postati l’ultimo scatto prima della partenza di Pomeriggio 5, direttamente dallo studio della trasmissione. Uno scatto che però si è rivelato decisamente bollente. Guardate un po’:

Nella foto in questione, Barbara ha lo stesso look sfoggiato nel promo della trasmissione. Ma è la posa ‘hot’ che colpisce tutti. La conduttrice è seduta sulle scale, e i pantaloncini sono davvero troppo corti. Inutile dire che il post ha scatenato i commenti più svariati. C’è chi ha criticato la conduttrice per l’eccessiva voglia di mettersi in mostra, ma sono in tantissimi ad apprezzarne la bellezza. Insomma, Barbara D’Urso sa sempre come far parlare di sè. E, oggi, finalmente torna ‘a casa’ del suo pubblico. Noi siamo pronti, e voi?