Barbara D’Urso ha svelato il clamoroso travestimento che metterà in scena nella prima puntata di Pomeriggio 5: l’incredibile annuncio su Instagram, fan in delirio.

Barbara D’Urso trova sempre il modo di stupire il suo pubblico e far parlare di sé. La conduttrice ha annunciato solo pochi giorni fa di aver avuto un incidente, tanto da aver dovuto mettere un collare. Questo imprevisto però non l’ha fermata e la conduttrice è pronta per tornare in tv tra poche ore con la prima puntata di Pomeriggio 5. L’estate è finita e ‘Carmelita’ è pronta per ‘entrare’ ogni giorno nelle case degli italiani per il solito ‘caffeuccio’. In occasione dell’esordio della nuova stagione di Pomeriggio 5, però, Barbara metterà in scena un clamoroso travestimento, e lo ha appena annunciato su Instagram.

Barbara D’urso, clamoroso travestimento a Pomeriggio 5: lo ha appena annunciato su Instagram

Barbara D’urso sta per tornare in v. Dopo un’estate di completo relax e soprattutto tanto divertimento in compagnia degli amici più cari, la regina di Mediaset sta per ripartire con le sue trasmissioni, a cominciare da Pomeriggio 5. Tante le sorprese per la nuova edizione del talk, ma una su tutte sta facendo impazzire i fan della D’urso. E sì, perché a quanto pare per la prima attesissima puntata la conduttrice metterà in scena un clamoroso travestimento. Dopo aver pubblicato nelle sue storie Instagram alcuni indizi, la D’Urso ha finalmente pubblictao una foto in cui è vestita addirittura da Wonder Woman!

‘L’avete detto voi che sono una Wonder Woman’, scrive Barbara nella didascalia della foto in cui è vestita come l’eroina della Comics, con tanto di stivali e parrucca nera. Ma perché si sarà vestita così? A quanto pare bisognerà aspettare Pomeriggio 5 per capire qualcosa in più. E’ la D’Urso a dare appuntamento a questo pomeriggio, quando il pubblico potrà scoprire la ‘cosa pazzesca’ che accadrà. Non ci resta che aspettare e scoprirlo insieme!

