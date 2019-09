Belen Rodriguez ha pubblicato delle storie Instagram per annunciare la notizia che tutti aspettavano: ora è ufficiale, l’annuncio della showgirl argentina.

Belen Rodriguez è come sempre seguitissima sui social. Ogni sua foto o video diventa immediatamente virale, e i suoi scatti ‘hot’ fanno impazzire i fan. In questo periodo nell’occhio del ciclone c’è la sua storia d’amore con Stefano De Martino, che è tornata più forte di prima dopo la lunga separazione. I due coniugi hanno ricostruito la loro meravigliosa coppia e non hanno nascosto di avere intenzione di allargare ulteriormente la famiglia, regalando un fratellino o sorellina al piccolo Santiago. Ora, direttamente dal suo profilo Instagram, la showgirl argentina ha annunciato la notizia che tutti aspettavano: ecco cosa ha detto.

Belen Rodriguez, ecco la notizia che tutti aspettavano: l’annuncio su Instagram

Belen Rodriguez condivide sui social quasi ogni momento del suo quotidiano, dagli impegni di lavoro agli allenamenti in palestra, passando per i momenti più ‘intimi’ con Stefano e Santiago. Legatissima alla sua famiglia e in particolare al suo piccolo, Belen è anche molto attenta alla sua carriera e poco fa ha annunciato su Instagram la notizia che tutti aspettavano: a quanto pare la showgirl è tornata a tutti gli effetti a lavoro con Tu Si Que Vales, il programma che conduce su Canale 5. Belen ha condiviso un promo con le immagini delle ultime edizioni del programma, annunciandone l’inizio imminente. ‘Stiamo per tornare’, ha scritto, con tanti punti esclamativi che sottolineano il suo entusiasmo in vista di questa sesta stagione del talent show.

Il promo condiviso da Belen è davvero esilarante e mostra alcune delle immagini più divertenti delle vecchie edizioni di Tu Si Que Vales, momenti indimenticabili che vedono protagonisti i 4 giudici MAria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, che ci saranno anche quest’anno, accompagnati dal giudice della giuria popolare, che per questa stagione sarà Sabrina Ferilli, al suo esordio nello show. Tanto l’entusiasmo anche per il ritorno alla conduzione di Belen, l’‘osservata speciale’ del pubblico, che spera di ricevere presto l’annuncio della sua seconda attesissima gravidanza.

