Chiara Ferragni, l’inaspettata iniziativa dell’influencer è da applausi: l’annuncio su Instagram è di pochi minuti fa, followers orgogliosi di lei.

Chiara Ferragni è uno dei personaggi più amati e seguiti in Italia. Icona di stile ed esperta di tendenze, la moglie di Fedez è l’influencer numero uno nel nostro Paese e tra le più importanti del mondo. In questo periodo è sotto i riflettori per l’uscita del documentario sulla sua vita ‘Chiara Ferragni – Unposted’, che sta per arrivare nelle sale cinematografiche italiane, dopo essere stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Successo internazionale per la Ferragni, le cui foto diventano immediatamente virali, tanto che molti la considerano un esempio da seguire per le nuove generazioni. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, l’influencer ha annunciato un’iniziativa davvero da applausi: ecco cos’ha fatto.

Chiara Ferragni, iniziativa da applausi: ecco cosa ha fatto l’influencer

Chiara Ferragni ha fatto un particolare annuncio su Instagram. Si tratta di un’iniziativa che l’influencer ha deciso di intraprendere, per essere di esempio e spingere la gente a soffermarsi e occuparsi di più dell’ambiente, combattendo l’inquinamento. Tornata nel suo ufficio dopo l’estate e gli ultimi viaggi di lavoro, Chiara ha infatti mostrato una bottiglia d’acqua, chiaramente firmata ‘The Blonde Salad’, tutta in vetro. Nella didascalia dello scatto, l’annuncio in inglese: ‘Da oggi niente più plastica nell’ufficio di The Blonde Salad’.

L’iniziativa dell’influencer è da applausi, e ha sicuramente lo scopo di essere imitata anche dai suoi fan. E’ davvero apprezzabile che la moglie di Fedez abbia deciso di utilizzare la sua popolarità e influenza per sensibilizzare le masse su un tema delicato come quello dell’inquinamento ambientale. Ne saranno orgogliosi i suoi milioni di fan, che speriamo possano prenderla come esempio anche in questo, ripetendo questa particolare iniziativa anche nel proprio quotidiano.

