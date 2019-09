Elisabetta Canalis, selfie ‘bollente’: l’abito è corto e scollatissimo, i fan impazziscono per l’ultima foto postata dalla showgirl sarda.

Tra le veline che hanno calcato il palco di Striscia la Notizia, lei è una delle più amate. Parliamo Elisabetta Canalis, che con Maddalena Corvaglia ha formato una coppia indimenticabile. Sono passati tanti anni dalla prima apparizione del tg satirico. Ma nonostante oggi Elisabetta non si veda molto in tv, continua a far battere il cuore degli italiani. Anche attraverso Instagram, il social preferito dai vip, in cui la Canalis ama condividere video e foto delle sue giornate. E alcune foto postate ieri, hanno letteralmente fatto impazzire i fan. Il suo look era davvero ‘bollente’. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Elisabetta Canalis, selfie ‘bollente’: la scollatura dell’abito è profondissima, si vede tutto

Elisabetta Canalis è una delle donne più desiderate dagli italiani. Sin dai tempi di Striscia la Notizia, la bellissima sarda fa letteralmente impazzire i suoi fan. Soprattutto su Instagram, dove l’ex velina ama condividere i momenti più salienti della sua vita. Qualche ora fa, Elisabetta ha mostrato ai fan il suo look della serata attraverso delle Instagram Stories. Un abito nero, semplice, ma con una scollatura da capogiro. Che lascia poco spazio all’immaginazione. Guardare per credere:

Un look decisamente ‘bollente’ quello scelto da Elisabetta per la serata di ieri. Un abito corto e decisamente scollato, che mostra le notevoli forme della Canalis. Come si vede in altre foto, l’abito è a mancia lunga, di un tessuto velato. E, a quanto pare, la bella Eli non ha indossato neanche il reggiseno. Insomma, una vera bomba sexy. Passano gli anni, ma Elisabetta Canalis non passa mai!