Federica Nargi è una delle più amate tra le showgirl italiane. La sua bellezza acqua e sapone ha conquistato il pubblico fin dai tempi in cui era una velina di Striscia la Notizia, e le sue foto sexy fanno il giro del web. Non solo. Federica è anche una mamma amorevole, ha infatti due piccole meravigliose bimbe, Beatrice e Sofia, nate dall’amore con il calciatore Alessandro Matri, che a giudicare dalle ultime foto di coppia, sembra procedere a gonfie vele. Poco fa la showgirl ha pubblicato una foto in cui si è mostrata con un nuovo look: il cambiamento è radicale, l’ex velina è difficile da riconoscere e la reazione del web non si fa attendere.

Federica Nargi mostra il suo nuovo look: cambiamento radicale, la reazione del web

Federica Nargi ha bellezza ed eleganza da vendere. Anche se è da poco diventata mamma per la seconda volta, è tornata immediatamente in forma e ha un fisico invidiabile. Nelle ultime foto su Instagram si è mostrata con un incredibile cambio di look. Il trucco è completamente diverso dal solito, e anche i capelli sono trasformati. Federica ha infatti un’acconciatura nuova, con i capelli tirati indietro e un folto ciuffo che le copre la fronte, rendendola davvero difficile da riconoscere. Giudicate voi stessi!

Niente paura, però, perché non si tratta di un cambiamento definitivo. La Nargi è semplicemente impegnata con uno shooting fotografico e probabilmente dopo gli scatti tornerà com’era prima. In ogni caso Federica è bellissima anche così, anzi forse ancora più del solito. Immediata infatti la reazione dei fan, che hanno invaso di commenti il suo profilo, affibbiandole tante somiglianze con le più belle della tv e del cinema, da Giorgia Surina a Jennifer Lopez, passando per Jessica Alba. E voi cosa ne pensate del nuovo look della Nargi?

