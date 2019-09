Gennaro Lillio a Pomeriggio 5: la replica in diretta all’ex di Francesca De Andrè, Giorgio Tambellini.

Oggi 9 settembre è tornata la trasmissione pomeridiana che accompagnerà i telespettatori italiani. Stiamo parlando di Pomeriggio 5 capitanato dalla conduttrice Barbara D’Urso che oggi ha ospitato nel suo salotto Gennaro Lillio, ormai ex di Francesca De Andrè. Il loro amore sbocciato all’interno della casa del Grande Fratello Vip è già finito dopo qualche mese per problemi di incomprensione e diversità tra i due.

La loro relazione è nata in seguito al rapporto finito male tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini. L’ex gieffina scoprì vari tradimenti di lui proprio in diretta grazie alla complicità di Barbara D’Urso. Recentemente, dopo la rottura tra Gennaro e Francesca, Giorgio ha scritto una lettera per la De Andrè. Lettera che è stata commentata oggi da Gennaro Lillio in diretta a Pomeriggio 5.

Con questa lettera, Giorgio Tambellini ha pubblicamente chiesto perdono a Francesca De Andrè proponendole addirittura di tornare insieme, dando una seconda possibilità al loro amore. Non sono mancate poi le frecciatine a Gennaro Lillio. Giorgio ha definito il modello napoletano come un ragazzo noioso e del tutto inadeguato per un tipo vivace come Francesca.

“Ogni mattina mi guardo allo specchio e sono felice della persona che sono, di essere noioso ma almeno sono una persona sana. Io ho dei principi, non tradisco le donne, non le tratto come sfizi”, ha replicato Gennaro Lillio negli studi di Pomeriggio 5. Una ripsosta da applausi, che in molti su Twitter hanno apprezzato. Barbara d’Urso ha provato ad andare a fondo ma Gennaro ha preferito non rilasciare ulteriori commenti sulla vicenda. Gennaro ha amato davvero Francesca e ha sofferto per la fine di questa relazione. “Non mi pento di nulla, io ho provato dei sentimenti veri. Su di lei ho qualche dubbio ma le auguro il meglio”, ha chiarito Gennaro.