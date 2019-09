Temptation Island VIP 2019, Is Morus Relais: prezzi, offerte e Booking

Is Morus Relais, Temptation Island Vip 2019: booking, prezzi e offerte per soggiornare nel villaggio del programma di Maria De Filippi.

L’avventura delle coppie di Temptation Island Vip 2019 è praticamente ai blocchi di partenza. I fidanzati e le fidanzate che hanno deciso di prendere parte al programma di Maria De Filippi, condotto da Alessia Marcuzzi, sono nel vivo del loro viaggio dei sentimenti e ora è tempo di scoprire non solo le anticipazioni, ma anche tutto quello che riguarda la location dove si svolgono le avventure dei partecipanti di Temptation Island Vip 2019. Da anni ormai il team di Maria De Filippi, infatti, ha scelto una struttura pazzesca e bellissima in Sardegna che si chiama Is Morus Relais. Qui, da moltissimo tempo, si svolgono infatti tutte le vicende amorose delle coppie di partecipanti a Temptation Island VIP e NIP, ma chi guarda il programma da casa non può non chiedersi quanto costa dormire una notte in questa location da sogno. Quali sono i prezzi di Is Morus Relais? Ci sono delle offerte per dormire lì almeno una notte e su Booking Is Morus Relais è prenotabile?

Prezzi Is Morus Relais, Sardegna: quanto costa una notte nel villaggio di Temptation Island VIP 2019?

Is Morus Relais, in Sardegna, precisamente a Santa Margherita di Pula, è il villaggio dove si svolgono le avventure dei tentatori di Temptation Island Vip 2019. Quanto costa dormire qui? I prezzi sono variabili perché le possibilità di alloggio e di sistemazione sono moltissime. Quindi il costo di una stanza o di un appartamento con spiaggia privata può variare in maniera esponenziale. Meno di 200 euro a notte è comunque piuttosto complicato da trovare.

Is Morus Relais Booking: prezzi per alloggiare nel villaggio di Temptation Island VIP 2019

Su Booking Is Morus Relais è prenotabile. Abbiamo provato a fare un ricerca e i primi giorni disponibili in cui prenotare partono da fine settembre (quando tutto il carrozzone di Temptation Island VIP 2019 sarà terminato). Facendo così una ricerca da giovedì 26 a lunedì 30 settembre, per un soggiorno di 4 notti per due adulti le opzioni sono variabili.

Opzione Basic a 910 euro per 4 notti

Camera Familiare con vista parco a 1240 euro per 4 notti

Villa con 2 camere da letto a 2184 euro per 4 notti

Villa con 3 camere da letto a 2457 euro per 4 notti

Per restare sempre aggiornato sulla nuova edizione di Temptation Island e su tutti i programmi più seguiti della tv CLICCA QUI