Temptation Island 2019, Katia Fanelli fa una sorprendente confessione sul suo ex Vittorio Collina: lo pensa ancora? Ecco cosa dice nella notte.

In attesa della nuova edizione di Temptation Island Vip, i concorrenti della versione Nip fanno ancora tanto parlare di loro. Poco fa, vi avevamo parlato di Massimo Colantoni che sembra aver ritrovato la felicità accanto a Sonia Onelli. Adesso, invece, parleremo di Katia Fanelli. Sembrerebbe, infatti, che la bionda ‘fotonica’ di Rimini pensi ancora al suo ex fidanzato Vittorio Collina. Ecco la confessione nel cuore della notte.

Katia Fanelli di Temptation Island 2019, la confessione sull’ex Vittorio

Non è assolutamente la prima volta che Katia Fanelli parla del suo ex fidanzato Vittorio. Tra l’altro, sappiamo che durante la prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne i due hanno avuto modo di incontrarsi nuovamente. E di poter definitivamente chiarire la loro situazione. Eppure, a distanza di qualche settimana dal loro confronto, la giovane riminese è ritornata sull’argomento. Nella notte, tramite alcune Instagram Stories, la bella fotonica si è lasciata andare ad un’importante confessione sul suo ex. Ecco di cosa parliamo:

Beh, le sue parole farebbero sicuramente pensare che Katia pensi ancora a Vittorio. È realmente così? Certo è che dimenticare una persona con cui hai condiviso anni della tua vita, è davvero difficile.

