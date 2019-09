Meteo settimana 9-15 Settembre: cambi repentini e sbalzi climatici, estate alle porte? Ecco le previsioni del tempo per la prossima settimana

In gran parte dell’Italia il Sole è pronto a diventare solo un miraggio. La settimana iniziata vedrà cambi di temperatura e di condizioni climatiche che ricordano l’arrivo ufficiale del mese di settembre. La fine dell’estate si avvicina e quello che succederà nelle prossime giornate ne è solo la conferma: numerose precipitazioni colpiranno gran parte dell’Italia, ma vediamo nei dettagli cosa ci si aspetta in questa settimana dal 9 al 15 Settembre.

Meteo dal 9 al 15 Settembre, clima e condizioni ballerine: i dettagli della settimana

Una settimana di cattivo tempo si appresta a mandare via l’estate e avvicinare l’autunno. Su tutto il territorio assisteremo a cambiamenti climatici e cali di temperature, che costringeranno a rimettere nell’armadio t-shirt e shorts. A dare particolarmente fastidio saranno le precipitazioni che durante tutta la settimana dal 9 al 15 Settembre si estenderanno sull’Italia. L’inizio della settimana sarà meno piovoso di quanto invece succederà nei giorni a seguire: lunedì 9 sole su gran parte dello stivale, con precipitazioni che riguarderanno esclusivamente i rilievi alpini e la dorsale appenninica. I primi peggioramenti si assisteranno da martedì 10, quando le piogge inizieranno ad estendersi sul territorio. Dalla Francia un’aria fredda invaderà alcune ragioni in particolare, con l’arrivo di un ciclone che interesserà Lazio Toscana e le Isole, dove potrebbero verificarsi alluvioni. Da metà settimana l’instabilità sarà la caratteristica principale con vertici di bassa pressione che potrebbero spostarsi in direzioni diverse, andando a dividere gli sbalzi climatici e le condizioni in maniera netta, con il centro nord particolarmente ballerino.

Avvicinandoci al weekend si assisterà ai primi miglioramenti climatici, ma tra giovedì e venerdì, alcune delle regioni del nord Italia vedranno ancora l’abbattersi di precipitazioni: Emilia Romagna e Veneto su tutte. Le regioni del centro saranno caratterizzate, invece, da sbalzi climatici e cambi repentini delle condizioni: sole e precipitazioni si alterneranno su Lazio, Toscana ed Umbria. La vera e propria svolta ci sarà nel prossimo weekend, quando sulle regioni del Sud Italia tornerà a risplendere il sole con temperature nuovamente miti, per un ultimo assaggio di caldo. Discorso diverso per il Nord, che durante il weekend dovrà fare ancora i conti con precipitazioni e venti.

