Nadia Toffa: Federica Panicucci in lacrime a Mattino 5 nella prima puntata della nuova stagione ha ricordato l’amica Nadia Toffa e si è commossa. Risposta alle polemiche dopo i funerali?

Nadia Toffa: Federica Panicucci in lacrime a Mattino 5 nella prima puntata della nuova stagione. Il talk show ha dedicato un lungo spazio alla storica inviata de Le Iene, velebrando la sua forza interiore. E alla visione di quelle immagini, la conduttrice toscana si è commossa. “Scusate, ma ancora oggi facciamo fatica a credere che sia successo davvero, Vogliamo ricordarla così con la grinta e la forza che non le sono mai mancate. Ciao Nadia”. Poi ha ricordato la sua lunga battaglia che sarà di esempio per tutti. La Toffa non ha mai nascosto la sua malattia, l’ha mostrata alla luce del sole, ha mostrato il suo corpo durante la chemio. “Ha lavorato fino all’ultimo, fino alla fine ha seguito le sue inchieste per le Iene ed è sempre stata in prima linea”.

Nadia Toffa: Federica Panicucci in lacrime a Mattino 5, risposta a Le Iene?

Già il giorno della scomparsa di Nadia, Federica Panicucci aveva dedicato un post all’amica e collega accompagnandolo a una foto nella quale erano abbracciate: “Ciao mia dolce Nadia!”. Poi però ai funerali lei, come moltissimi altri Vip e colleghi non si era presentata. In quel periodo era in vacanza a Hong Kong, difficile fare rientro in Italia. Eppure la redazione del prohrammad’uinchiesta di Italia 1 non aveva apprezzato: “Il 16 Agosto dov’erano la D’Urso, la Panicucci, la Hunziker, Gerry Scotti, Biagio Antonacci e la lista è così lunga da rabbrividire. Dirigenza Mediaset: zero. Presidenza: zero” aveva scritto, Maurizio, uno della redazione.

Ecco perché oggi in questo messaggio della Panicucci molti hanno voluto leggere una risposta indiretta ad una polemica che si trascina da quasi un mese. sarà la parola fine su questa vicenda, oppure dobbiamo aspettarci una nuova replica da parte della redazione del programma che è stata la casa di Nadia per tanti anni?

