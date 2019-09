Pago Temptation Island Vip 2019: il retroscena durante il falò con Alessia Marcuzzi

Pago e Serena Enardu fuori da Temptation Island: il retroscena sul cantante in diretta.

Le anticipazioni su Temptation Island Vip 2019 parlavano chiaro. Serena Enardu e Pago, una coppia nel cast del programma di Maria De Filippi condotto da Alessia Marcuzzi, lasceranno il programma già oggi. La coppia di Temptation Island Vip è stata sostituita nella prima puntata del programma e al loro posto sono arrivati Gabriele Pippo e Silvia, figlio e nuora del famoso Pippo Franco. Ma quello che non tutti sanno è un retroscena legato proprio a Pago, il cantante fidanzato di Serena Enardu.

Vuoi sapere come rivedere Temptation Island Vip?

Diretta Temptation Island 2019 la verità su Pago durante il falò con Alessia Marcuzzi

La puntata clou in cui Pago scopre cose terrificanti sulla sua compagna Serena è stata registrata il 30 agosto a Is Morus Relais in SArdegna, location dove da anni si svolge Temptation Island VIP e NIP. Alessia Marcuzzi, durante il primo falò di confronto tra i concorrenti del cast del programma quando parla con Pago la vediamo avere un’attenzione particolare e la sentiamo dire: “Mi dispiace perché so che è oggi è anche il tuo compleanno, ma ho un altro video per te Pago”. Il fidanzato di Serena Enardu, rassegnato dice “Vediamolo”. Così scopre il legame particolare che l’ex partecipante di Uomini e Donne ha creato con uno dei tentatori di Tempation Island Vip 2019 motivo per cui i due lasceranno il programma e verranno quindi sostituiti. Nel corso di questa prima puntata di Temptation Island VIP 2019 non solo abbiamo capito meglio cosa sia successo tra Pago e Serena e i motivi dell’abbandono, ma anche un retroscena che riguarda il cantante ossia che queste notizie e questi filmati li ha ricevuti nel giorno del suo compleanno, 30 agosto. Una data che dovrebbe essere generalmente felice e che invece per il cantante segna un svolta incredibile nella sua relazione con Serena Enardu.

Per sapere tutto sui tuoi vip preferiti e i programmi tv al top –> CLICCA QUI