Pomeriggio 5, Paola Caruso e il nuovo fidanzato: arrivano gli attacchi a Raffaella Fico in diretta nel salotto di Barbara D’Urso

Oggi 9 settembre è tornata la trasmissione pomeridiana che accompagnerà i telespettatori italiani. Stiamo parlando di Pomeriggio 5 capitanato dalla conduttrice Barbara D’Urso che oggi ha ospitato nel suo salotto Paola Caruso e il suo nuovo fidanzato.

La showgirl, dopo aver conosciuto sua madre biologica proprio in diretta a Live Non è la D’Urso, è tornata dalla sua conduttrice preferita per presentarle il suo nuovo amore. Ma non sono mancate frecciatine a Raffaella Fico. Ecco perchè.

Pomeriggio 5, Paola Caruso e il nuovo fidanzato ospiti: arriva la frecciatina a Raffaella Fico

L’esplosiva Paola Caruso ha presentato in diretta il suo nuovo fidanzato. Si tratta di Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island. La neo mamma è al settimo cielo ed è molto legata a Moreno. La complicità e l’intesa tra i due sono evidenti.

Dopo un periodo difficile dovuto all’abbandono dell’ex compagno Francesco Caserta, proprio durante la gravidanza, Paola ha ritrovato il sorriso. Ma non sono mancate frecciatine all’ex e anche alla showgirl Raffaella Fico, colpevole di aver passato un weekend proprio con Francesco Caserta qualche mese fa.

Pare che l’imprenditore Caserta una volta archiviata la sua storia con la ex Bonas di Avanti Un Altro, ha trascorso un weekend romantico in un resort con Raffaella Fico.

La Caruso non ha visto di buon occhio questo atteggiamento:

“Puoi smentire quanto vuoi ma da mamma con una persona del genere, che non accetta il figlio e non si informa di come sta il sangue del suo sangue, non ci vai a prendere neppure un caffé! Dopo tutto quello che hai passato con il tuo ex non accetti neppure l’appuntamento da una persona così”, ha dichiarato Paola a Pomeriggio 5.

La Fico è stata sommersa di critiche e commenti negativi per tutta l’estate. “Puoi dire quello che vuoi, la figura l’hai fatta…”, ha aggiunto Paola a proposito del comportamento della collega napoletana.