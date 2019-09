A pochi istanti dall’inizio de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi è protagonista di un triste episodio su Instagram: cos’è accaduto.

L’attesa è, finalmente, terminata. Tra pochi istanti, infatti, partirà la nuova e sorprendente stagione de La Prova del Cuoco. Al timone, com’è ormai risaputo, ci sarà sempre lei: Elisa Isoardi. Ma non solo. Perché, come svelato in nostri precedenti articoli, la conduttrice non sarà affatto da sola. Non solo, infatti, ci sarà una rubrica del tutto nuova. Dedicata ai cani. Ma, come l’anno scorso, sarà accompagnata da un ‘co-conduttore’. Ecco. È proprio a questo riguardo che, poco prima dell’inizio di questa nuova edizione, su Instagram la bella conduttrice è stata protagonista di uno spiacevole episodio. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

La Prova del Cuoco, triste episodio per Elisa Isoardi: è accaduto poco fa

Come dicevamo precedentemente quindi, Elisa Isoardi, per la nuova e sorprendente stagione de La Prova del Cuoco, non sarà affatto da sola. Non solo, infatti, ci sarà il suo piccolo cane Zenit, ma sarà accompagnata da Claudio Lippi. Ebbene si. Per questa seconda edizione del programma sotto la sua conduzione, l’ex fidanzata di Matteo Salvini avrà un aiuto davvero speciale. Proprio per questo motivo, pochi istanti fa, la bella Elisa è stata protagonista di uno spiacevole episodio social. Ecco cos’è accaduto:

Ecco. Stando a quanto scritto da un utente Instagram, Ivan Bacchi, co-conduttore de La Prova del Cuoco della scorsa edizione, sarebbe stata sostituita proprio a causa sua. Non sappiamo, ovviamente, cosa sia davvero successo. E, soprattutto, se è vero che l’attore di Ferrara non sia presente in questa edizione. Da quanto si evince dal web, infatti, non c’è alcuna notizia al riguardo. È ancora tutto ‘top secret’ ovviamente. Ma, in ogni caso, una cosa è certa: la ‘causa’ sicuro non sarà stata la Isoardi.

