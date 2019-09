I giovani di oggi non fanno più sesso: un sondaggio rivela che nell’ultimo anno solo un 20enne su 4 si è dato da fare in camera da letto.

I tempi son cambiati: da quando si è sviluppata sempre di più la tecnologia, i rapporti umani e le comunicazioni face to face sono andate a diminuire. Molti studi e sondaggi confermano che i giovani di oggi preferiscono giocare ai videogiochi piuttosto che fare una partita di calcio, uscire con gli amici o con la propria fidanzata/o. C’è una cosa ben più grave: i Millenial non apprezzano le gioie che regala l’intimità con il partner, preferiscono altro. Uno studio riguardante alcune statistiche condotte lo scorso anno lo conferma e lo spiega: ecco di cosa si tratta.

Il mondo oggi è circondato da smartphone, tablet, videogiochi: la tecnologia è entrata ormai nelle vite di tutti ed i più giovani si ritrovano ad usarla quotidianamente con una frequenza incredibile. Quest fa sì che i rapporti umani diminuiscano e l’intimità tende a svanire totalmente. Da uno studio riguardante una statistica condotta lo scorso anno e pubblicata sul Washington Post, come scrive TGCom24, è emerso che il 28% dei giovani non ha fatto sesso per un anno, troppo impegnato a fissare lo schermo. Questa cifra si attesta al 18% per le donne di età compresa tra i 18 ed i 30 anni.

Un docente di Psicologia dell’Università di San Diego, Jean Twenge, crede che i giovani non si incontrano più nella vita reale per colpa della tecnologia. Come darle torto? Oggi con video in streaming, film, intrattenimenti online, videogiochi i giovani trascorrono le loro serate anche in solitudine lasciando da parte man mano i rapporti umani.

I dati sono davvero allarmanti dato che, come confermano tanti studi, il sesso fa bene alla salute mentre la tecnologia ci fa perdere i momenti più belli della vita reale.