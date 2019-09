Temptation Island Vip, Silvia Tirado, chi è: età, carriera, vita privata e profilo Instagram della cantante che è diventata la nuora del grande Pippo Franco.

Temptation Island Vip è praticamente alle porte. Manca pochissimo alla prima puntata del programma condotto da Alessia MArcuzzi, che presenterà le sei coppie vip protagoniste del ‘viaggio nei sentimenti’ più famoso della tv. Oltre alle coppie già annunciate, però, dovrebbe esserci una new entry che sostituirà due fidanzati usciti prematuramente dal reality, almeno stando alle anticipazioni svelate da Maria De Filippi. Secondo i rumors, ad entrare nei rispettivi villaggi in corsa saranno Gabriele Pippo, figlio del grande Pippo Franco, e la fidanzata SIlvia Tirado. Proviamo a conoscere meglio la giovane cantante, che ha deciso di mettere alla prova il suo amore per il fidanzato.

Chi è Silvia Tirado Temptation Island Vip: tutta sulla fidanzata di Gabriele Pippo, è una cantante

Nata nel febbraio del 1993, Silvia ha compiuto 26 anni ed è nata e cresciuta a Roma, ma ha origini sudamericane, perché la mamma è di Santo Domingo. Pelle bronzea, occhi chiari e fisico mozzafiato sono le caratteristiche principale della giovane, che lavora come modella e influencer, ma non solo. Appassionata di musica e canto fin da piccola, grazie anche agli insegnamenti del papà musicista, lo scorso luglio Silvia ha inciso il suo primo singolo, ‘Diablita’. La passione per la musica è una delle cose che la accomuna al fidanzato Gabriele Pippo, che è anche il suo produttore musicale.

Ma il canto non è stato sempre il suo lavoro. Nella vita Silvia ha fatto di tutto, dalla receptionist alla commessa, passando per le ripetizioni di spagnolo, che è la sua seconda lingua. Sempre dedita allo studio, si è diplomata e sta per laurersi in Lingue e Culture straniere, altra sua grande passione. Silvia infatti ama la letteratura straniera, soprattutto quella inglese e spagnola, in particolare Virginia Wolf e Isabel Allende. Donna dai mille interessi, è anche bellissima e super sensuale, tanto che il suo profilo Instagram pullula di foto sexy ed è già seguito da migliaia di persone. Temptation Island Vip però non è la sua primissima esperienza televisiva: nel febbraio scorso, infatti, Silvia ha partecipato come concorrente ad ‘Avanti Un Altro’, e ha condiviso questa sua esperienza sui social.

