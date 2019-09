Taylor Mega ha un nuovo fidanzato: la rivelazione a Pomeriggio 5 arriva da Riccardo Signoretti che svela di aver ricevuto alcune foto compromettenti

Oggi 9 settembre Pomeriggio 5 è tornato su Canale 5 ed è stata una puntata scoppiettante. Tra gli ospiti, oltre Paola Caruso che ha presentato il suo nuovo fidanzato e Gennaro Lillio che ha replicato alla lettera di Giorgio Tambellini, c’era anche Taylor Mega.

La bellissima influencer è al centro dell’attenzione per un presunto fidanzato. A tal proposito ha parlato il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti.

Ecco cosa è successo.

Taylor Mega ha un nuovo fidanzato: clamorosa rivelazione a Pomeriggio 5

Terminata la storia con il milionario iraniano Hormoz, Taylor Mega ha un nuovo fidanzato. A rivelarlo è Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo, nella prima puntata di Pomeriggio 5.

Pare che il giornalista abbia ricevuto alcune foto compromettenti della web influencer con un’altra persona la cui identità è al momento top secret. Presente in studio, Taylor ha dapprima negato il fatto per poi ammettere che sta davvero vivendo dei giorni speciali.

Ma non si è espressa particolarmente in quanto vuole prima essere sicura di questo nuovo rapporto.

Ciò che sappiamo è che l’uomo vive in Spagna. Dunque, si tratta di un rapporto a distanza. Taylor ha solo sorriso senza svelare troppo nel salotto di Barbara D’Urso.