Chi è Gabriele Franco, Temptation Island Vip 2019: la coppia al posto di Serena e Pago

Chi è Gabriele Pippo, il figlio di Pippo Franco che sostituirà insieme alla fidanzata la coppia di Serena Enardu e Pago.

Temptation Island Vip 2019 è ai blocchi di partenza e questa sera, 9 settembre, ha preso il via la prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Le anticipazioni non stanno rendendo onore alla quantità di cose curiose e inaspettate che stanno succedendo in diretta oggi, ma una cosa è certa: la coppia Serena Enardu e Pago è letteralmente scoppiata ed è stata sostituita nel cast di Temptation Island Vip 2019. Al loro posto Silvia Tirado e Gabriel Franco. Chi sono? Lei è la fidanzata di Gabriel, famoso per essere il figlio di Pippo Franco.

Serena Enardu e Pago eliminati: la coppia che li sostituisce

Una coppia nel mondo di Temptation Island Vip è scoppiata ed è stata sostituita. Si tratta di Serena Enardu e Pago che, ancora non sappiamo in che modo, ma lasceranno il programma di Maria De Filippi. Ci sarà un falò di confronto? Oppure andranno via? Non lo sappiamo, ma quello che è certo è che sono stati sostituiti da un’altra coppia: Gabriele Franco e Silvia Tirado.

Chi è Gabriele Franco Temptation Island Vip 2019

Ma chi è Gabriele Franco? Figlio di Pippo Franco i due si sono conosciuti nel mondo della musica e dello spettacolo, ma si sa poco sulla sua vita privata e professionale. Per ora sappiamo che Gabriele Franco lavora come producer e sound designer occupandosi anche della carriera della fidanzata, Silvia Tirado. Lei è infatti una cantante di 26 anni che ha appena sfornato un singolo Diablita, uscito su Spotify.