Anticipazioni Temptation Island Vip 2019 prima puntata: tutto quello che vedremo nel primo appuntamento col reality dei sentimenti.

Ci siamo. Temptation Island Vip sta per partire. Questa sera, 9 settembre 2019, partirà la seconda edizione del reality dedicato alle coppie vip. Che, quest’anno, promettono davvero bene. A condurre la trasmissione ci sarà Alessia Marcuzzi, che prende il posto di Simona Ventura. Cosa ci aspetterà questa sera? Dalle anticipazioni trapelate sul web, preparatevi a una partenza col botto! Ecco alcuni spoiler sulla prima puntata di Temptation Island Vip.

Anticipazioni Temptation Island Vip 2019 prima puntata: partenza col botto, ecco alcuni spoiler

A quanto pare, in questa nuova edizione di Temptation Island Vip ne vedremo delle belle! Dalle prime anticipazioni trapelate sul web, tra le coppie in cui gli attriti non tarderanno ad arrivare, c’è quella formata da Serena Enardu e Pago. Pare che la bella ex tronista si avvicinerà un po’ troppo al single Alessandro. Un concorrente, inoltre, scavalcherà le recinzioni previste dal programma e scapperà dal villaggio: si tratta di Ciro Petrone, che vorrà raggiungere la sua Chiara Esposito. Ma non è tutto, anche Nathaly Caldonazzo sembra aver ceduto alle avances del single Michele, scatenando la reazione del suo Andrea Ippoliti. Insomma, la situazione si ‘accende’ sin dall’inizio, nel reality delle coppie. E, a quanto pare, non solo ci sarà un falò di confronto anticipato, ma una delle coppie sarà addirittura sostituita quasi all’inzio. Il motivo? Tutto ancora top secret. Ma dalle parole di Alessia Marcuzzi, aspettiamoci di tutto: “Ci saranno tanti colpi di scena, mi vedrete persino in pigiama per via di una situazione assurda!”. Insomma, non ci resta che sederci sul divano e goderci lo spettacolo: Temptation Island Vip è tornato!