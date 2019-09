Alessia Marcuzzi sarà alla conduzione della seconda edizione di Temptation Island Vip: ecco il retroscena sulla telefonata con Maria De Filippi.

Questa sera, lunedì 9 Settembre, inizierà la seconda stagione di Temptation Island Vip. E sarà proprio Alessia Marcuzzi a guidare le sei coppie nel loro viaggio dei sentimenti. Un ruolo del tutto inedito, quindi, per la bella conduttrice romana. Ma che, com’è solita fare, porterà al termine alla grande. Anche perché, ammettiamolo, il suo entusiasmo è davvero enorme. In diverse occasioni, infatti, la Marcuzzi ha espresso la sua gioia per questo nuovo ‘incarico’. Anche in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, Alessia lo ha ammesso chiaramente. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad un importante retroscena sulla famosa telefonata di Maria De Filippi. Ecco cosa dice al riguardo la romana.

Alessia Marcuzzi: la telefonata di Maria De Filippi per Temptation Island Vip

Dopo la prima e sorprendente edizione di Temptation Island Vip condotta da Simona Ventura, per la seconda stagione è stata scelta una presentatrice d’eccezione. Parliamo di Alessia Marcuzzi. Dopo l’Isola dei Famosi e Le Iene Show, per la bella romana si aprono le parto di una nuova esperienza televisiva. È proprio la bella conduttrice romana a svelare, in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, di essere molto emozionata per questo nuovo programma. Ma non solo. Perché, durante la lunga ‘chiacchierata’, la Marcuzzi si è lasciata andare ad un vero e proprio retroscena sulla famosa telefonata che Maria De Filippi le ha fatto per affidarle la conduzione del programma. Stando a quanto dichiarato sul settimanale, Alessia è stata, sin dal primo momento, entusiasta di questo nuovo incarico. Tanto da ammettere che la regina di Mediaset non ha dovuto fare alcuna opera di convincimento affinché accettasse la conduzione del programma. Insomma, noi non vediamo l’ora di vederla alle prese con il viaggio dei sentimenti, voi?

