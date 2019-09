Anna Pettinelli, Temptation Island Vip 2019: il clamoroso retroscena con Giulia De Lellis

Temptation Island VIP, Anna Pettinelli e la litigata con Giulia De Lellis da Barbara D’Urso sulla chirurgia plastica.

Va in onda proprio ora la prima puntata di Temptation Island Vip 2019 e stiamo vedendo che tra le protagoniste indiscusse di questa edizione c’è lei, Anna Pettinelli. La concorrente è arrivata nel reality dei sentimenti con il marito Stefano Macchi: diciotto anni di differenza, ma un amore che sembra non aver alcun tipo di età e di barriera. I due stanno insieme ormai da 5 anni e sembrano molto uniti. Eppure Anna Pettinelli sta vedendo un fidanzato molto diverso da quanto si sarebbe aspettata, piuttosto intimo con una delle tentatrici del villaggio. Una situazione con tanti video nel pinnettu e che fa presagire scintille per la prossima puntata di Temptation Island Vip 2019. Intanto però, scavando nel passato della Pettinelli, ci siamo ricordati di un particolare dibattito avvenuto tra lei e Giulia De Lellis sul mondo della chirurgia plastica.

Anna Pettinelli Temptation Island VIP: la lite con Giulia De Lellis

Era il 2016 quando Giulia De Lellis, appena ventenne era approdata nel salotto di Barbara D’Urso ed era stata presa di mira dalle opinioniste del programma, tra cui Anna Pettinelli, per essersi rifatta il seno. La ragazza, all’epoca ancora fidanzata con Andrea Damante, aveva difeso strenuamente la sua posizione, ma la Pettinelli, oggi concorrente a Temptation Island Vip, le aveva dato contro. “A vent’anni si prendeva la patente una volta” aveva dichiarato la Pettinelli alludendo invece alla scelta di appoggiarsi alla chirurgia plastica di Giulia, e ancora: “Il seno piccolo è quello che ti ha dato madre natura, forse perché ti sta meglio, non è un disagio”. Giulia De Lellis però, che come sappiamo ha un carattere molto peperino, non si era certo tirata indietro nella discussione e aveva chiesto alla Pettinelli se lei non si era mai rifatta niente. Anna, dal canto suo ha ammesso di aver usato la chirurgia per una blefaroplastica, in età molto più avanzata rispetto a Giulia, perché aveva la palpebra che stava calando. Insomma, un botta e risposta serrato e chissà se da allora a oggi la Pettinelli non è mai più ricorsa al bisturi?

