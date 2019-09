Valentina Dallari, spiacevole episodio con la polizia a Milano: ecco cos’ha fatto l’ex tronista, l’incredibile racconto direttamente nelle sue storie Instagram.

Valentina Dallari è un personaggio molto seguito sui social. Nonostante la sua avventura televisiva a Uomini e Donne sia terminata anni fa, l’ex tronista è ancora molto amata dal pubblico. In questi giorni è uscito il suo primo libro, un racconto autobiografico scritto interamente da lei, che rende pubblica la sua intensa storia di vita. Del resto, alla dj bolognese piace condividere con i fan ciò che le succede quotidianamente, anche gli episodi meno piacevoli, come quello che ha raccontato nelle ultime storie Instagram. Ecco cos’è accaduto alla dj con la polizia a Milano, episodio ‘spiacevole’ per lei.

Potrebbe interessarti anche:

Valentina Dallari, episodio ‘spiacevole’ con la polizia: ecco cos’è successo

Valentina Dallari condivide con i fan ogni momento della sua vita quotidiana, mostrandosi sempre sincera e dicendo ciò che pensa senza peli sulla lingua. Nelle ultime storie Instagram, la dj ha raccontato un episodio che le è accaduto a Milano. Arrivata nel capoluogo lombardo per lavoro, l’ex tronista si è trovata in difficoltà perché non riusciva a trovare la strada per raggiungere la sua destinazione, e si è imbattuta nella polizia. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Valentina si è lamentata per il trattamento ricevuto dalle forze dell’ordine. A quanto pare, i poliziotti a cui ha chiesto indicazioni non sono stati affatto cortesi e le hanno risposto in maniera poco gentile, guardandola dalla testa ai piedi con sospetto.

Stando alle parole della Dallari, i poliziotti l’hanno guardata ‘male’: ‘Ci mancava poco che mi chiedessero di aprire la valigia’, ha raccontato la dj, che si è lasciata sfuggire anche un commento sulla popolazione milanese, definendola ‘non particolarmente gentile’, a differenza di quella di Bari, in cui la ragazza racconta di aver trascorso 4 bellissimi giorni. Niente di grave, comunque, per Valentina, che ha scherzato e ironizzato sull’accaduto, dichiarando di non aver intenzione di aprire una polemica su questa vicenda.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI