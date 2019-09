Ospite della puntata di oggi di Vieni da Me, Alba Parietti ha raccontato di uno spiavole episodio accaduto con l’ex marito Franco Oppini: cos’è successo.

L’attesa è, finalmente, terminata. Proprio ieri, infatti, è iniziata la nuova edizione di Vieni da Me. E così, se ieri abbiamo assistito ad una toccante intervista di Massimo Boldi, ospite della puntata di oggi è Alba Parietti. Caterina Balivo, conduttrice dello show di Rai Due, ha avuto così l’opportunità di intervistare una delle più grandi e belle donne dello spettacolo. Infatti, proprio nello spazio ‘Panni sporchi’, l’attrice si è raccontata a 360 gradi. Non solo, quindi, su un argomento delicato, quale le sue amiche che hanno tentato di ‘rubarle’ gli ex fidanzati, ma anche sul suo ex marito Franco Oppini. È proprio a questo punto, infatti, che la bella Parietti si lascia andare ad un racconto davvero ‘particolare’. Ecco cos’è accaduto.

Alba Parietti a Vieni da Me, il commento a caldo sul suo ex marito Franco Oppini

Sapevamo che Caterina Balivo ci avrebbe regalato un inizio di Vieni da Me scoppiettante. E, in effetti, così è stato. Dopo l’esordio di ieri, la bella conduttrice napoletana continua a non deludere affatto le aspettative dei suoi telespettatori. Proprio per questo, ospite della puntata di oggi di Vieni da Me è Alba Parietti. La quale, protagonista della nuova rubrica ‘Panni sporchi’, si è lasciata andare ad un racconto dettagliato di alcuni episodi che hanno caratterizzato gli ultimi suoi anni. In particolare uno. E ci riferiamo, senza alcun dubbio, ad un botta e risposta tra lei e il suo ex marito Franco Oppini, in merito ad alcune dichiarazioni che l’attore aveva fatto in passato. L’argomento riguarda il loro primo incontro. Ecco. Stando a quanto dichiarato da Alba, il racconto di Oppini non non rispecchierebbe affatto la realtà dei fatti. “Non ha nulla di romantico”, dice la Parietti. Ma non solo. Perché la Parietti, infatti, dichiara che la frase detta dal suo ex marito sarebbe stata, senza alcun dubbio, una frase infelice. E che, tra l’altro, non sarebbe affatto degna di una storia d’amore durata 10 anni. Come reagirà, quindi, Franco? Accettarà l’invito di Caterina?

