Nel palcoscenico della musica italiana è senza dubbio tra le più rinomante degli ultimi anni. Alessandra Amoroso, che quest’estate ha spopolato e rubato la scena insieme ai Boombadabash – vincendo la Power Hits estate 2019 con Mambo Salentino -non è sempre stata vista di buon occhio. La notizia che potesse ritirarsi dalla musica per dedicarsi alla famiglia, lanciata qualche mese fa, è stata subito smentita dall’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, che ha tenuto a precisare che non bisognerà darla per spacciata. Ciò nonostante qualche collega, più o meno giovane e famoso, non ne ha mandate a dire, con qualche critica poco delicata. Vediamo insieme di chi si tratta.

La regina della Hit che quest’estate ha accompagnato milioni di giovani italiani è stata decretate nella serata di ieri: Alessandra Amoroso, insieme ai Boombadabash, si è aggiudicato il titolo di Power Hits estate 2019. Tra le più ascoltate di questa calda stagione, la voce di Alessandra che racconta la sua terra con un ritmo tutto nuovo è stata da subito apprezzata. Ma torniamo indietro di qualche mese. Un vero e proprio colpo basso è stato sferrato durante un’intervista raccolta da ‘Leggo’ da parte di Loredana Rettore. Tra colleghi, si sa, qualche opinione di troppo non manca mai, ma le parole della Rettore non avranno certo fatto piacere alla Amoroso. Dopo una delle puntate dei Music Awards Loredana ha avuto da ridire sulla voce troppo nasale di Alessandra: “dovrebbe tornare a studiare” è il commento a freddo. A dieci anni dalla vittoria del più famoso talent di Mediaset, Alessandra avrà sicuramente fatto passi da gigante, facilmente visibili agli occhi – e alle orecchie – di tutti. Ci sarà andata giù senza troppo scrupoli, la Rettore, ma siamo sicuri che la risposta della Amoroso sia arrivata direttamente con i risultati ottenuti quest’estate e non solo. Le critiche sono state messe a tacere dai fatti e Alessandra non può far altro che prepararsi a lanciare un successo tutto nuovo.

