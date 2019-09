Mr Felicità, Alessandro Siani: chi è la moglie dell’attore?

Moglie di Alessandro Siani: chi è la compagna dell’attore protagonista di Mr Felicità il film in onda questa sera su Rai 1?

Questa sera in televisione, 10 settembre 201,9 va in onda Mr Felicità su Rai 1 un film che vede come protagonista Alessandro Siani nei piani di Martino un napoletano che vive in Svizzera dalla sorella Caterina. La trama di Mr Felicità è molto particolare e racconta ovviamente un po’ di intrecci d’amore e di voglia di crescere con Martino, interpretato da Alessandro Siani, che riuscirà a spingere di nuovo al successo una campionessa di pattinaggio. Guardando il film probabilmente vi chiederete: “Ma Alessandro Siani è sposato? È fidanzato?”. La domanda è lecita e oggettivamente dare una risposta è tanto facile quanto complicato allo stesso tempo.

Moglie Alessandro Siani, chi è?

Alessandro Siani infatti è sposato e ha dei figli, ma non si sa praticamente nulla sulla compagna della sua vita. A quanto pare la moglie di Alessandro Siani è una donna a cui lui aveva giurato amore eterno già da quando erano ragazzini e i due stanno insieme praticamente da quasi 10 anni. Un amore consolidato, ma misterioso e a quanto pare nessuno fino al 2017 era riuscito a paparazzare la coppia. Alla fine però il settimanale Vero è riuscito a strappare delle foto di coppie di Alessandro Siani con la moglie ma queste sono le uniche cose che abbiamo. Infatti non sappiamo chi sia lei, quale sia il suo nome, quanti anni abbia… nulla, una donna avvolta dal mistero. Dagli scatti vediamo soltanto Alessandro Siani e la compagna che giocano con una bambina al parco ed è evidente la complicità e la gioia della della coppia. Alessandro Siani del resto non ha mai rilasciato interviste inerenti la sua vita privata e a riprova del fatto che così deve rimanere ancora oggi non sappiamo chi sia la sua compagna.

