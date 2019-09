Coach Amici Vip 2019, svelati i nomi della Squadra Bianca e Blu: sono due ex allievi del talent di Maria De Filippi.

Tra le novità più attese della nuova stagione tv c’è sicuramente Amici Vip. Il talent più famoso della tv, infatti, debutterà nella sua versione Vip. Dove, a sfidarsi a suon di balli e canti saranno dodici concorrenti famosi. Ma, a parte questa novità, Amici Celebrities resterà molto simile all’edizione classica del reality. Una contro l’altra, ci saranno la squadra Bianca e la squadra Blu, guidata da due coach speciali. Siete curiosi di sapere chi accompagnerà i concorrenti in questa avventura? I coach sono due allievi amatissimi dell’ultima edizione di Amici. Scopriamoli insieme.

Amici Celebrities 2019, Alberto Urso e Giordana Angi sono i coach delle squadre VIP

Da allievi a maestri. I due coach speciali della prima edizione di Amici Vip sono loro, Alberto Urso e Giordana Angi. Rispettivamente il primo e la seconda classificata dell’ultima edizione del talent della De Filippi, Alberto e Giordana sono prontissimi per la loro nuova avventura. Entrambi cantanti, guideranno i loro ‘allievi’ nella preparazione delle prove e delle sfide. A Giordana sarà assegnata la squadra Bianca, mentre per Alberto è pronta la squadra Blu. Sì, proprio come erano disposti l’anno scorso nella scuola, Giordana nel bianchi e Alberto nei blu. Ma, stavolta, i due cantanti si trovano dall’altra parte della ‘cattedra’. Sono proprio loro i due direttori artistici di Amici Celebrities, e noi non vediamo l’ora di vederli in queste nuove vesti. Ecco il post apparso qualche ora fa sulla pagina ufficiale del programma:

Tutto è pronto. Non ci resta che scoprire quali tra i concorrenti finiranno nella squadra Bianca e chi invece diventerà un ‘blu’. In attesa delle prossime news su Amici Celebrities, in bocca al lupo a Giordana e Alberto per la loro nuova sfida!