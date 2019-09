Andrea Zelletta e Natalia Paragoni rendono Instagram davvero bollente: l’inquadratura della loro ultima foto è bassa, Lato B di lei in mostra.

Sono, senza alcun dubbio, una delle coppie più belle di Uomini e Donne. Parliamo di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Si sono conosciuti all’interno degli studi televisivi del dating show di Canale 5 e nonostante mille peripezie ne sono usciti insieme. È da fine maggio, infatti, che i due giovani ragazzi fanno coppia fissa. Si amano follemente, c’è da ammetterlo. Lo testimoniano, non a caso, le numerose foto che, quotidianamente, pubblicano sui loro profili social. Uno di essi, tra l’altro, risale a qualche ore fa. Sul suo account ufficiale di Instagram, infatti, Natalia ha pubblicato un’incredibile foto. Che, a causa dell’inquadratura dal basso, mette in bella mostra il suo Lato B. Siete curiosi di vederlo? Vi accontentiamo immediatamente.

Andrea e Natalia, inquadratura ‘bollente’: Lato B in bella mostra

Sono soliti condividere delle foto davvero incredibili, Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta sui loro profili social. Da quando, infatti, sono usciti dal programma televisivo di Canale 5 Uomini e Donne, la giovane coppia non perde mai occasione di poter manifestare pubblicamente il loro amore su Instagram. Ecco. Come dicevamo precedentemente, Natalia lo ha fatto anche pochissime ore fa. È proprio sul suo account social, infatti, che la giovane di Sondrio ha condiviso uno scatto davvero sublime. Che, ovviamente, non è assolutamente passato inosservato. E che, in un batter baleno, ha lasciato tutti senza parole. Di che cosa parliamo? Vi mostriamo la foto:

Insomma, un’inquadratura dal basso davvero ‘bollente’. È, infatti, proprio grazie ad essa che si nota chiaramente il Lato B in bella mostra della bella corteggiatrice di Andrea. Sarà proprio per questo motivo che, come dicevamo precedentemente, la scatto ha conquistato praticamente tutti. In effetti, notando la foto non si può aver reazione differente, no?

