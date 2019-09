Ospite della prima puntata di Vieni da Me è Anna Safroncik: la bella attrice è protagonista di un duro battibecco in diretta, ecco cos’è accaduto.

La nuova edizione di Vieni da Me è finalmente iniziata. Terminate le vacanze estive, Caterina Balivo è ritornata ad incantare tutti i suoi telespettatori con lo show di Rai Uno. Proprio ieri, lunedì 9 settembre, è andata in onda la prima puntata. Appuntamento che, per chi non l’avesse seguito, è stato ricco di ospiti davvero speciali. Non solo, quindi, Massimo Boldi e la neo Miss Italia, Carolina Stramare, ma anche la bella Anna Safroncik. Ecco. È stata proprio lei che, durante la sua intervista, è stata protagonista di un duro battibecco in diretta con uno dei nuovi ospiti fissi del programma. Secondo Anna, infatti, le viene posta una domanda dettata da ‘cattiveria pura’. Ecco cosa è accaduto.

Anna Safroncik a Vieni da Me: il battibecco in diretta gela lo studio

È stata una lunga ed emozionante intervista quella di Anna Safroncik per la prima puntata di Vieni da Me. È proprio con Caterina Balivo, infatti, che la bella attrice di Centovetrine e Le Tre Rose di Eva si mette completamente a nudo. Non solo, quindi, racconta e smentisce degli ultimi flirt che le sono state affidati, ma ha avuto modo anche di raccontare la sua carriera di successi. Ecco. È proprio in merito a questo argomento che Anna è protagonista di un duro battibecco con uno dei nuovi e fissi ospiti del programma. Parliamo, infatti, di Daniele Radini Tedeschi. Il quale, chiamando in causa le origini della Safroncik e, soprattutto, i mestieri dei suoi genitori, le chiede se, dopo il suo ruolo a Centovetrice, famosa e nota soap opera di Canale 5, essi l’abbiano diseredata. Una domanda che, ovviamente, non è passata inosservata. E che ha suscitato, tra l’altro, la reazione dell’attrice. La quale ha letteralmente sbottato in diretta: “È cattiveria pura”.

