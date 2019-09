Apple, presentati i nuovi iPhone 11 e 11 Pro: ecco tutte le caratteristiche e novità dei nuovi modelli di smartphone.

Amici della Mela, è il 20 settembre la data che state aspettando. È da quel giorno, infatti, che sarà possibile acquistare i nuovi modelli dello smartphone più ‘alla moda’ di sempre. iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono sicuramente tra i prodotti più attesi tra tutti quelli nuovo lanciati dalla Apple. Che non si risparmia nel presentare i nuovi modelli, attraverso le parole dell’amministratore delegato Tim Cook: “È il migliore al mondo”. Ma scopriamo tutte le caratteristiche e le novità dei nuovi smartphone.

Ci siamo quasi: tra 10 giorni sarà possibile acquistare i nuovi modelli dei famosi smartphone della Apple. iPhone è arrivato ormai alla sua undicesima tappa. E anche stavolta, si presenta in una versione ‘pro’. Ma andiamo con ordine. L’iphone 11 è senza dubbio il dispositivo più atteso: nuovi colori, nuova fotocamera doppia con obiettivo grandangolare. La novità è la possibilità di effettuare ‘slofie’, ovvero video selfie in slow motion con la telecamera interna.La batteria dovrebbe durare un’ora in più del prevedente iPhone XR. Il modello base è acquistabile a partire da 839 euro.

Ma passiamo alla grande novità dell iPhone 11 Pro. Una novità anche visibile: la fotocamera si fa in tre. Ben tre lenti, oltre al quadrangolo e al processore potenziato. Ma una grande novità si trova anche all’interno. È il deep fusion, che permetterà di produrre un’unica fotografia, tratta dai tra scatti delle tre diverse lenti, senza perdere qualità. Insomma, un meccanismo davvero pazzesco. Come il prezzo: si partirà da 1189 euro per l’iphone 11 Pro. Che però, oltre al miglioramento della fotocamera, che “permetterà di fare video e foto migliori di ogni altro smartphone”, garantisce maggiore resistenza in acqua e la capacità di sostenere al top iOS 13, il nuovo software che arriverà a giugno. Amanti della tecnologia, siete pronti per i vostri nuovi acquisti?