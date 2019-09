Barbara D’Urso: l’importante anticipazione su Live! Non è la D’Urso

Live! Non è la D’Urso: dopo la prima puntata di Pomeriggio 5 arriva la clamorosa anticipazione sul programma di Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso, c’è poco da dire è una delle mattatrici più amate del palinsesto Mediaset e soprattutto di Canale 5. Insieme a Maria Di Filippi è una delle donne che si contende maggiormente il successo in termini di share e ascolti di tutta la programmazione pomeridiana di Canale 5 e, come sappiamo, Barbara ha deciso anche di approdare in prima serata con un programma tutto suo intitolato Live! Non è la d’Urso.

Volete sapere cosa è successo nella prima puntata di Pomeriggio 5?

Live! Il successo nella scorsa stagione grazie al caso Pamela Prati

L’anno scorso il programma ha avuto un successo pazzesco, complice anche la storia che ha tenuto banco per diversi mesi inerente Mark Caltagirone e Pamela Prati. I due infatti, a patto che Mark sia esitito veramente perché il dubbio c’è ancora, con la loro fake love story e i personaggi che gravitavano attorno a questa situazione come Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo hanno tenuto veramente banco a lungo nel salotto di Barbara.

Anticipazioni Live! Non è la D’Urso: quando inizia?

Nella giornata del 9 settembre è ricominciato Pomeriggio Cinque e a poche ore dal via al programma è stato anche lanciato su Instagram il promo della nuova stagione di Live! Non è la D’Urso. Ancora non sappiamo quando andrà in onda la prima puntata e la data di inizio, ma le aspettative per questo programma sono altissime visto che già nel promo si vede Barbara nei panni di Wonder Woman arrampicarsi su un palazzo e il claim di questo nuovo programma è: “È impossibile non fermarsi a guardare”. Quindi se il palinsesto dovesse tornare come sempre, il mercoledì sarà una serata dedicata unicamente in maniera speciale a Barbara D’Urso che rimbalzerà da Pomeriggio 5 al suo programma serale Live! Non è la D’Urso. Scopo del programma è quello di mantenere alta l’attenzione del pubblico sui principali fatti di cronaca e gossip televisivo che maggiormente destano nei telespettatori quel Guilty Pleasure che tutti proviamo nel tenersi informati su determinate situazioni un po’ scabrose del panorama dello spettacolo.