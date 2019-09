Benedetta Parodi pubblica la foto di una crostata su Instagram: tutti notano un dettaglio inquietante, costringendola a rimuovere il post. Ecco cosa è successo.

La cucina è il suo forte. E i suoi fan lo sanno benissimo. Benedetta Parodi è una dei personaggi tv più amati, tra quelli che si dedicano ai fornelli. Basta guardare il suo profilo Instagram, dove quotidianamente la giudice di Bake Off Italia ama tenersi a contatto coi suoi golosi followers. Ma una foto postata qualche ora fa dalla Parodi ha scatenato una vera e propria polemica. Nello scatto, due pezzi di crostata. Ma i fan hanno notato un dettaglio davvero ‘inquietante’. E, dopo i tanti commenti negativi, la Parodi ha dovuto rimuovere la foto. Scopriamo cosa è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Benedetta Parodi, polemica su Instagram: il dettaglio inquietante del titolo di giornale

Benedetta Parodi è solita postare foto e video di pietanze succulente sul suo profilo social. Lo ha fatto anche qualche giorno fa, mostrando ai followers di Instagram la sua crostata prugne e zenzero. L’aspetto del dolce è davvero invitante, ma non è bastato per distogliere l’attenzione dei fan da un dettaglio ‘terribile’. Sul lato della foto appare un angolo di giornale, in cui si legge un titolo di una notizia non proprio piacevole. Si tratta del delitto della povera Elisa Pomarelli, per mano del suo migliore amico Massimo Sebastiani: nel titolo, la confessione di quest’ultimo sull’omicidio. Un dettaglio davvero inquietante, che ha infastidito i fan: “Controllate le foto prima di pubblicare”, “Quel titolo è inquietante”, sono stati alcuni dei commenti apparsi sotto la foto di Benedetta. Che si è vista costretta a rimuovere il post dal suo profilo. Poco dopo, la Parodi ha ripostato la foto, tagliando notevolmente la parte in cui compare il giornale. Ecco il ‘nuovo’ post:

Un ‘incidente’ che può capitare. Ma sui social si sa, bisogna fare molta attenzione! Gli occhi dei followers sono sempre pronti a trovare il pelo nell’uovo. In questo caso, nella crostata!