Ora solare 2019: quando scatterà il cambio dell’ora

Quando scatterà il cambio dell’ora solare 2019? Vediamo insieme la data esatta in cui sposteremo le lancette del nostro orologio un’ora indietro!

Settembre è cominciato e le temperature già iniziano ad essere autunnali. Le giornate, purtroppo, iniziano ad accorciarsi e l’estate diventa sempre più un ricordo. E’ in arrivo anche il cambio dell’ora: si perderà un’ora di luce al pomeriggio che guadagneremo alla mattina. Al cambio ci si sveglierà di certo più riposati avendo guadagnato un’ora di sonno in più! Quasi un mese e poi sposteremo le lancette: sarà questo l’ultima volta che sarà fatto? E’ stata avanzata una proposta per abolire il cambio d’ora! Scopriamo nel dettaglio quando entrerà l’ora solare e perchè vogliono abolirla.

Ora solare 2019: quando scatterà il cambio

Domenica 27 ottobre scatterà l’ora solare: in questa data dovremo spostare le lancette di un’ora indietro. Nella notte tra il 26 ed il 27 ottobre le 3 diventeranno le 2. Un’ora di sonno guadagnata ma un’ora di luce persa durante il giorno!

Questo è un cambio che avviene in contemporanea in tutti i paesi Europei: sarà una delle ultime volte? A quanto pare sì! Lo scorso anno è stata avanzata una proposta per abolire i cambi d’ora: 5 milioni di cittadini dell’Unione Europea hanno risposto ad una sorta di sondaggio per abolire il passaggio tra ora legale e solare. 76% dei votanti ha preferito la rimozione di questa regola. Non si è raggiunta ancora una decisione finale che accontenti tutti: è possibile che si risolva con una situazione a blocchi, ovvero i Paesi meridionali terranno l’ora legale mentre quelli settentrionali quella solare.