Chi è Irene Federica Fornaciari, la nuova fidanzata di Massimo Boldi: è di 34 anni più giovane dell’attore. Conosciamola meglio.

Non è mai troppo tardi per innamorarsi. Ce lo ha dimostrato Massimo Boldi, che a 74 anni ha annunciato di avere una nuova fidanzata. Lo ha detto oggi, su Rai Uno, ospite di Caterina Balivo nel suo talk Vieni da Me. L’attore si è lasciato andare a una lunga intervista molto toccante, in cui ha ricordato con emozione la moglie Marisa, scomparsa nel 2004 dopo una lunga battaglia contro il tumore. Ma Boldi annuncia di aver recentemente trovato il sorriso grazie a un nuovo amore. Una nuova fidanzata per lui: il suo nome è Irene. Conosciamola meglio.

Potrebbe interessarti anche:

Chi è Irene Fornaciari, la giovane fidanzata di Massimo Boldi

Si chiama Irene la nuova fidanzata di Massimo Boldi. E ha ben 34 anni in meno di lui. Si perché la nuova fiamma dell’attore ha 40 anni. Vive a Lucca, ma della sua vita privata non si sa molto. Le parole di Massimo Boldi su di lei fanno trasparire la dolcezza del loro amore: “Mi piace la sua testa, come ragiona, mi piace come mi vuole bene”. E Irene e Massimo non si nascondono più neanche sui social, dove postano spesso foto in cui si trovano insieme. Ecco uno scatto pubblicato da Irene sul suo profilo:

Qui la neo coppia si trova a Lucca e sembra davvero più unita che mai. Nonostante la differenza d’età, Massimo e Irene sono innamoratissimi. “Alla mia età non è facile trovare l’amore ma non posso mica fare il pensionato?”. Un gran bel messaggio quello di Boldi, che ci fa capire che non è mai troppo tardi per tornare a far battere il cuore! E voi, che ne pensate della nuova coppia?