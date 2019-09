Concorrenti Amici Celebrities: nel cast Chiara Giordano ex moglie di Raoul Bova che partecipa come ballerina al talent di Maria De Filippi

Amici Celebrities, o Amici VIP, è un nuovo format della versione di Amici, dedicato però ai VIP. Ennesimo programma di Maria De Filippi che andrà in onda su Canale 5 nei prossimi giorni. Non si sa ancora quando inizia ma nel frattempo il profilo Instagram ufficiale di Amici mantiene viva l’attenzione pubblicando di tanto in tanto, i nomi ufficiali dei concorrenti che andranno ad esibirsi attraverso passi di danza e sfide canore. Si tratta di VIP che hanno passioni e talenti nascosti. Tra questi figura Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova. Conosciamola meglio.

La scuola di Amici sta per riaprire le porte. Questa volta le aule saranno dedicate ad intense ore di prove da parte di personaggi VIP. Nel cast presenzierà anche Chiara Giordano. La disciplina con cui esibirà è il ballo, su cui si esercita da molti anni. Chiara è nata nel 1973, figlia di celebri avvocati ed è la ex moglie di Raoul Bova. Ha due figli Alessandro Leon e Francesco e nella vita fa la veterinaria.

Sposata dal 2000 al 2013 con l’attore che ha fatto innamorare migliaia di donne, è sempre stata al suo fianco sino alla rottura, quando, dopo un periodo di crisi, Bova ha perso la testa per Rocío Muñoz Morales.

Oltre gli animali, Chiara adora ballare e dopo l’addio con Raoul ha deciso di rimettere le scarpette e tornare a ballare e adesso è pronta per questa nuova avventura con cui mostrerà a tutti il suo talento nascosto.

Il suo profilo Instagram mostra una donna molto semplice, spontanea e alla mano. Anche sui social appaiono scatti di esibizioni e prove di ballo. Non ci resta che attendere le puntate di Amici Celebrities per vederla all’opera.