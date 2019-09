Anticipazioni Domenica In: Giulia De Lellis sarà uno degli ospiti più attesi per la prima puntata di Domenica In. Il 15 settembre l’influencer impazzerà anche su Rai 1.

Domenica In si gioca subito il jolly: Giulia De Lellis infatti il 15 settembre, all’apertura del nuovo ciclo per il talk show di Rai 1 sarà tra gli ospiti. L’influencer romana ha scelto Mara Venier per lanciare in maniera ufficiale il suo primo libro. Il 17 settembre, due giorni dopo, infatti in tutte le librerie arriverà “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”. Una specie di autobiografia nella quale Giulia racconta tutto, compreso il tradimento da parte di Andrea Damante. L’ha fatto insieme alla scrittrice Stella Pulpo, ma la materia è tutta sua.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia De Lellis a Domenica In. Chi sono gli altri ospiti?

Il primo libro di Giulia De Lellis sta già facendo molto discutere. Qualche stralcio nei giorni scorsi ha accusato pesantemente Andrea Damante e ora l’ex tronista ha risposto accusando Giulia di aver buttato via la loro storia e di aver scritte certe cose solo per fare sodi. Come replicherà l’ex corteggiatrice di U&D? Ma a Domenica In il 15 settembre non ci sarà solo lei. Mara Venier infatti ha invitato anche Amadeus che comincerà a parlare del nuovo Festival di Sanremo. E ancora Romina Power, come era successo nella prima puntata dello scorso anno, Arisa, Daniele Liotti e Rocio Muñoz Morales.

Come sarà la nuova stagione di ‘Domenica In’? Intervistata dal settimanale ‘Gente’, Mara ha spiegato che ha preferito non allungare il brodo come le chiedeva Rai 1: “Ci saranno ospiti, tanti amici che tornano volentieri, artisti che hanno fiducia in me e che si lasciano intervistare, regalando storie e aneddoti. Quando siamo seduti l’uno di fronte all’altra, lascio che la conversazione prenda strade spontanee, senza copioni. Una chiacchierata fatta di empatia e verità, capace di emozionare o divertire chi parla e chi ascolta. Compresa me”.

Per ulteriori news su Giulia De Lellis –> clicca qui