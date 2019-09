Eleonora Pedron e Fabio Troiano si sono presentati insieme a Venezia: è arrivato un attacco su Instagram che ha lasciato tutti senza parole!

A fine luglio il settimanale Chi lanciò la bomba della storia d’amore tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano. I paparazzi dopo qualche giorno confermarono con degli scatti che li vedevano vicini in atteggiamenti molti intimi. L’attore e l’ex Miss Italia sono così usciti allo scoperto ed oggi sono una coppia. Lui è stato a lungo fidanzato con la modella Anny Centis: la loro storia a quanto pare è terminata proprio per la Pedron! Al Festival del Cinema di Venezia la nuova coppia si è presentata sul red carpet e sulla passerella hanno regalato ai fotografi un bacio passionale. Non è tardato ad arrivare il commento dell’ex di lui, Anny, sui social: le parole forti hanno lasciato tutti senza parole. Ecco di che si tratta.

Fabio Troiano e Eleonora Pedron a Venezia, attacco su Instagram: “Schifo”

Fabio Troiano e la modella Anny Centis erano fidanzati da sei anni: da un momento all’altro la loro storia è giunta al capolinea e poco dopo l’attore è stato paparazzato insieme ad Eleonora Pedron. A quanto pare, proprio per la Pedron, Fabio avrebbe lasciato la modella! E così, arrivati insieme a Venezia, l’attore e l’ex Miss Italia hanno regalato un super bacio ai paparazzi.

Anny ha rotto il silenzio ed ha deciso di commentare tramite un post su Instagram l’accaduto. “Schifata”: una semplice parola, nero su bianco. Tutto rimanda a lui, è sicuramente un attacco al suo ex fidanzato! Qualcuno ha anche commentato “Il tatto e la sensibilità non esistono più”, “Il tempo mette ognuno al proprio posto!”.