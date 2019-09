View this post on Instagram

“…ma non mi frega niente!” Facile a dirsi ma il più delle volte applicare questo mantra diventa una cosa super difficile da fare. Riuscire ad essere totalmente se stessi davanti agli “altri” è un processo a volte lungo e delicato. Vivere la nostra vita in modo totalmente indipendente da quello che può essere il giudizio e la critica degli altri spesso sembra impossibile. Si può fare però. Ci vogliono coraggio, intelligenza e un po’ di pazienza. Mi rivolgo a tutti. Non solo alle donne. Sexy, trasgressivi, impacciati, goffi, simpatici, timidi, spaventati, coraggiosi, Con qualche kilo in più, qualche capello in meno,arrabbiati, felici, stanchi, super energici, insomma… mi avete capito.. Ecco siate sempre voi stessi e siate soprattutto onesti con voi stessi. Questo vi renderà “ BELLI”. E quando qualcuno vi giudica e vi critica con un po’ troppo veleno ( e quindi non è più “la mia opinione” ma diventa un’offesa) Fate come me .. Immaginatevi sotto una pioggia fresca che lava via tutto … E sorridete ! ❤️ ps: lo so che questi papiri non sono Cool 😎 Ma io sono questa. #IOSONOBELLA 🌹