Ho qualcosa da dirti: come funziona il programma di Enrica Bonaccorti?

Ho Qualcosa Da Dirti, come funziona il nuovo programma di Enrica Bonaccorti su TV8 e cosa sapere sui protagonisti.

È cominciato il nuovo programma di Enrica Bonaccorti su tv8 Ho Qualcosa Da Dirti, un programma di Ballandi che unisce emozione e intrattenimento perché i protagonisti sono persone che hanno qualcosa da dirsi e che non ho mai avuto il coraggio di rivelare l’uno all’altro.

Ho Qualcosa Da Dirti: come funziona e chi partecipa

Da lunedì a venerdì alle ore 17:30 in prima tv assoluta su tv8 quindi potremmo vedere Enrica Bonaccorti all’interno di una caffetteria che sembra però fuori dal tempo, molto accogliente e che apre le sue porte a due persone che hanno qualcosa da dirsi. La struttura del racconto avviene su due livelli una è nelle mani di Enrica Bonaccorti che sviscera la situazione e cerca di far capire al pubblico a casa di Ho Qualcosa Da Dirti ciò che sta succedendo e l’altra è quella del linguaggio del reality tradizionale quindi seguendo in diretta il momento in cui le due persone si dicono ciò che hanno bisogno di rivelarsi.

Protagonisti Ho Qualcosa Da Dirti

Le storie dei protagonisti scelti per la trasmissione di Enrica Bonaccorti Ho Qualcosa Da Dirti sono molto particolari. Non ci sono soltanto segreti, ma due storie diverse che per emozioni, sensazioni, età e racconto sono molto particolari. Nel programma c’è un prima dell’incontro e un momento dopo l’incontro con la formula del Ho Qualcosa Da Dirti che segna l’inizio della confessione.

Enrica Bonaccorti Ho Qualcosa Da Dirti

È la prima volta che Enrica Bonaccorti approda su tv8. Ligure ma Romana di adozione inizia così questo programma molto particolare che è ispirato al formato inglese I’ve got something to tell you e vedremo nei prossimi giorni come andrà questa nuova scommessa televisiva che, si spera, possa decollare.