Poco prima di iniziare il suo percorso a Uomini e Donne, il nuovo tronista Giulio Raselli si è lasciato andare a delle rivelazioni su Giulia Cavaglià.

Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Da lunedì 16 settembre, infatti, i quattro nuovi tronisti scelti intraprenderanno un lungo cammino. Al termine del quale, sceglieranno la ragazza o il ragazzo che potrà essere il loro ‘per sempre’. Ecco. Uno di loro è, come detto in un nostro recente articolo, è Giulio Raselli. Ebbene si. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià nonché la sua non-scelta è a tutti gli effetti il nuovo tronista di Uomini e Donne. Tuttavia, è proprio per questo motivo che, prima di iniziare il suo percorso, il tronista torinese si lascia andare a delle incredibili confessioni a cuore aperto su di lei. Ecco cosa dice Giulio in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni.

Uomini e Donne, Giulio Raselli prima del trono: le confessioni su Giulia

Non è un volto affatto sconosciuto al mondo della televisione, Giulio Raselli. Dopo, infatti, l’avventura andata a male con Giulia Cavaglià a Uomini e Donne, il bel torinese è stato uno dei ex tentatori di Temptation Island. Lo abbiamo visto, infatti, in diverse situazioni con Sabrina Martinengo. Ma in vesti da amico. E così, terminata anche questa esperienza, per Giulio si aprono le porte di un altro programma. Certo, sempre Uomini e Donne, ma in qualità di tronista. È proprio per questo motivo che, prima di iniziare il suo percorso, il torinese si è lasciato andare a qualche considerazione sulla sua avventura pregressa. E, soprattutto, su Giulia Cavaglià. In una recente intervista per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il giovane Raselli, infatti, ha espresso la sua opinione sull’ex tronista. E, soprattutto, sulla sua scelta. Che, come sappiamo, non è andata a buon fine. Giulio, infatti, confessa di essere rimasto davvero deluso per come è andata a finire con lei. Soprattutto, perché la scelta di Giulia, alla fine, si è rivelata quella sbagliata.

