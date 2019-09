Ilary Blasi viene ripresa di spalle su Instagram: la conduttrice mostra il suo Lato B, ma spunta un dettaglio davvero ‘hot’, ecco di cosa parliamo.

Manca davvero poco ed Ilary Blasi si catapulterà in una nuova esperienza lavorativa. Insieme ad Alvin, la bella conduttrice romana sarà alle prese con una nuova edizione de ‘I Giochi senza Frontiere’. Tuttavia, in attesa di vederla in questo nuovo e fantastico show di Canale 5, la moglie di Francesco Totti continua a pubblicare, sul suo account social, delle serie davvero entusiasmanti. L’ultima risale a poco fa. Quando, con un’inquadratura ripresa di spalle, la giovane Blasi ammalia tutti i suoi sostenitori. Il suo Lato B, infatti, è in bella mostra, tuttavia spunta un dettaglio del suo vestito davvero ‘hot’.

Ilary Blasi ripresa di spalle: Lato B in vista, ma spunta un dettaglio

Che Ilary Blasi sia una bellezza davvero smisurata, è certo. Approdata nel mondo della televisione in giovane età, la bella conduttrice romana continua ad incantare tutti. Ovviamente, dalla sua parte c’è bravura, simpatia, ma soprattutto una bellezza davvero incantevole. Lo testimoniano, tra l’altro, alcune foto presenti sul suo account ufficiale di Instagram. Sul social, è vero, ci sono pochissimi scatti della moglie di Francesco Totti. Eppure, quelle poche che ci sono descrivono appieno il fascino della romana. L’ultima, come dicevamo, risale a poche ore fa. È intenta a recarsi ad una festa, la giovane Blasi. Lo si deduce chiaramente dalla didascalia a corredo della foto. Tuttavia, ciò che, ovviamente, cattura l’attenzione di tutti è lo scatto in sé. Ripresa di spalle, la moglie dell’ex capitano giallorosso mostra chiaramente il suo lato B. Anche se, parliamoci chiaro, il dettaglio ‘hot’ è davvero un altro. Siete curiosi di vederlo? Vi mostriamo immediatamente la foto in questione:

Chiaro a tutti, no? L’incredibile vestito indossato da Ilary Blasi sembrerebbe essere completamente trasparente. Insomma, un dettaglio davvero ‘hot’, non credete anche voi?

