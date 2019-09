Ilary Blasi spaventa Instagram: la visita dal dentista è ‘horror’

Ilary Blasi e la visita dal dentista: la moglie di Francesco Totti ha letteralmente ‘spaventato’ Instagram con queste immagini, cos’è accaduto.

Dopo il ‘piacere’ c’è sempre il ‘dovere’. E così è accaduto anche per la bella Ilary Blasi. Dopo una magnifica serata all’insegna del divertimento e dei festeggiamenti, la bella conduttrice romana ha dovuto sottoporsi ad una visita davvero molto ‘particolare’. È l’incubo un po’ di tutti noi, ammettiamolo. Eppure, recarsi da lui è davvero indispensabile. E lo sa bene la moglie di Francesco Totti. Che, pochissime ore fa, ha pubblicato una serie di Instagram Stories dove si mostrava da lui. Ma da chi? Semplice! Dal dentista. In fondo, per avere un sorriso così smagliante come il suo, è più che giusto che Ilary ci vada. Tuttavia, la visita è stata davvero da ‘horror’. Ecco perché.

Ilary Blasi, visita dal dentista per lei: immagini ‘horror’ su Instagram

Pochissime ore fa, vi avevamo parlato di un fantastico vestito di Ilary Blasi che, indossato per la festa di una sua amica, era davvero molto adatto alla situazione. Con un tutone multicolor, senza alcun dubbio, la bella conduttrice romana non sarà affatto passata inosservata. Anche perché, parliamoci chiaro, con quelle trasparenze e scollatura sulla schiena è davvero difficile esserlo. Tuttavia, terminati i festeggiamenti, per la bella Ilary spetta una visita dal dentista. Niente di grave, presumiamo. Si tratterà soltanto di un semplice controllo di routine. Eppure, le immagini che la moglie dell’ex capitano giallorosso sono davvero da brividi. Tramite una serie di Instagram Stories, la romana ha condiviso alcuni momento di questa visita davvero da ‘horror’. Eccone una:

Insomma, questa grande croce rossa posizionata dalla sua bocca è davvero abbastanza esaustiva. Mica avrà paura la bella Ilary? Beh, in fondo si sa: ‘Chi bella vuole apparire, un po’ deve soffrire’.

