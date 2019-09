Ludovica Valli è protagonista di un triste episodio social a cui, ovviamente, non ha potuto passarci sopra: ecco cos’è accaduto all’ex tronista.

L’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex fidanzata di Fabio Ferrara, è stata la protagonista di uno spiacevole episodio social. Poche ore fa, Ludovica Valli, come tra l’altro è solita fare, ha condiviso un incredibile scatto su Instagram. Lo sappiamo: la sorella più piccola di Beatrice Valli è solita condividere foto ed interagire con i suoi fan sul suo account social. Ovviamente, ciò comporta una doppia reazione. C’è chi, infatti, è davvero entusiasta di questo e chi, invece, la critica. E, badate bene, a volte si scende davvero in basso. Ecco. È proprio questo, infatti, che è avvenuto poco fa. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Ludovica Valli sui social: duro botta e risposta con un utente

È a tutti gli effetti una web influencer, Ludovica Valli. Terminato il suo percorso a Uomini e Donne, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne si è catapultata nel mondo social. È, infatti, proprio su Instagram che, in diverse occasioni, la giovane emiliana è stata protagonista di numerose ed assidue sponsorizzazioni. È il suo lavoro, insomma. Tuttavia, può capitare che, dopo aver pubblicato una foto, si è ‘vittima’ di commenti, sia positivi che negativi, da parte degli utenti Instagram. Ecco. È proprio questo, infatti, che è accaduto poche ore fa sul suo account ufficiale alla bella Valli. Sotto al suo ultimo post, infatti, la sorella di Beatrice è stata protagonista di uno spiacevole episodio. Che, ovviamente, non è assolutamente passato inosservato. Ma, soprattutto, di fronte al quale la giovane non ha voluto passarci sopra. Ecco la foto in questione:

Insomma, fantastica. Eppure, guardate cosa ha scritto un utente Instagram:

‘Sei di plastica’, le dicono su Instagram. Immediata è stata, da come si può chiaramente vedere, la sua dura reazione.

