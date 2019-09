Maddalena Corvaglia seduta sulle scale: l’abito è troppo corto, incidente ‘hot’ inevitabile

Seduta su delle scale, Maddalena Corvaglia è protagonista di un vero e proprio incidente ‘hot’: il suo abito è troppo corto e…

Come potersi dimenticare di lei: di Maddalena Corvaglia. L’ex velina di Striscia la Notizia vanta, infatti, un successo davvero spietato. Correva l’anno 1999 quando, insieme ad Elisabetta Canalis, la bella pugliese è diventata la velina bionda del famoso tg satirico di Canale 5. Ecco. È proprio da quel momento che il successo di Maddalena è stato davvero sconsiderato. E, nonostante siano passati alcuni anni dal suo debutto, lo è tuttora. È una vera e propria celebrità, Maddalena. E, non a caso, lo testimoniano alcune sue foto su Instagram. A proposito, avete visto l’ultima sua foto? Beh, davvero pazzesca. Anche perché l’ex velina è protagonista di un incidente davvero ‘hot’. Ecco di che cosa parliamo.

Maddalena Corvaglia, incidente ‘hot’: l’abito è troppo corto e…

È sempre molto attiva sui social, Maddalena Corvaglia. Sul suo account Instagram, infatti, l’ex velina di Striscia la Notizia è solita condividere delle foto davvero incredibili. Ce ne sono diverse, ma soprattutto diverse tra di loro. In costume, in compagnia di amici, selfie e quant’altro. Eppure, tutte hanno un elemento comune: la smisurata bellezza della bella Maddalena. Tuttavia, pochissime ore fa, l’ex velina ne ha pubblicata un’altra davvero entusiasmante. Da cui si evince un’unica cosa: la Corvaglia è protagonista di un incidente davvero ‘hot’. Volete sapere cosa è accaduto? Ve lo sveliamo immediatamente. Dapprima, però, vi riproponiamo lo scatto in questione:

Ecco. È proprio questo lo scatto che, in un batter baleno, ha conquistato l’attenzione di tutti. Da come si può vedere quindi, l’ex velina di Striscia la Notizia è seduta su delle scale, ma il suo vestito troppo corto fa accadere qualcosa di imprevisto. Cosa? Beh, si vede chiaramente: la biancheria intima. Insomma, un incidente davvero ‘hot’. Che, tra l’altro, non è passato inosservato ai suoi fan. In un batter d’occhio, infatti, la foto ha ottenuto numerosi ‘likes’ e commenti d’apprezzamento. E come poter dare loro torto?

