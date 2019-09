Coppie Temptation Island Vip, Simone Bonaccorsi ha tradito la sua fidanzata Chiara Esposito? Ecco la clamorosa segnalazione Instagram.

La seconda stagione di Temptation Island Vip è, finalmente, iniziata. Eppure, durante la prima puntata è accaduto di tutto alle sei coppie in gioco. Dalle lacrime di Er Faina alla fuga di Ciro Petrone. Insomma, un appuntamento ricco di sorprese. Tuttavia, ciò che ha catturato l’attenzione di tutti è stato Simone Bonaccorsi. È stato, senza alcun dubbio, proprio lui il protagonista della serata. Perché, diverse volte, il più bello d’Italia ha dovuto vedere dei video della sua fidanzata Chiara Esposito. Ecco. Poche ore fa, sul web, si è diffusa una clamorosa segnalazione. Secondo cui, il bel modello siciliano avrebbe tradito la sua fidanzata. Ecco di che cosa parliamo.

Simone Bonaccorsi di Temptation Island ha tradito Chiara? La segnalazione

Dal loro video di presentazione per Temptation Island Vip, si è capito che la storia di Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito dura da sempre. Nonostante, però, i due giovani si siano conosciuti in fase adolescenziale ed abbiano già tentato in passato di stare insieme, soltanto da 10 mesi fanno coppia fissa. Insomma, una coppia davvero ‘fresca’ di fidanzamento. Tuttavia, pochissime ore fa, su Instagram si è diffusa una segnalazione seconda la quale, come dicevamo precedentemente, il più bello d’Italia avrebbe tradito la sua Chiara. A lanciare il ‘gossip’ sono Deianira Marzano ed Amedeo Venza. Che, con una serie di Instagram Stories, hanno annunciato questa clamorosa indiscrezione. Stando a quanto si apprende dalle parole della campana, una ragazza l’avrebbe contattata su Instagram per testimoniare il tradimento del siciliano ai danni dell’ex professoressa de L’Eredità. Addirittura, stando a quanto si apprende, ci sarebbero foto e conversazioni che confermerebbero tale voce. Ovviamente, per il momento non sappiamo darvi alcuna notizia in più al riguardo. Si tratta, ricordiamo, di segnalazioni social. Una cosa è certa: come potrebbe reagire Chiara ad una notizia del genere?

