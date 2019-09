Quali sono i momenti più belli della prima puntata di Temptation Island 2019 da rivedere in streaming o su Witty TV?

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island vip il reality che vede sei coppie iniziare un viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi per capire se i propri compagni sono realmente innamorati oppure no. Un viaggio molto particolare che per la prima puntata ha già regalato abbastanza momenti trash e divertenti allo stesso tempo. Non si può certo dire infatti che la puntata non sia stata densa di colpi di scena ed ecco allora quali sono i tre momenti imperdibili da dover assolutamente rivedere nella replica streaming di Temptation Island 2019 Vip oppure nella replica in televisione.

Prima Puntata Temptation Island Vip 2019: i momenti da rivedere in streaming

Come prima cosa sicuramente la fuga di Ciro Petrone dal villaggio dei fidanzati per correre dalla compagna è stata molto divertente anche perché lui sembrava fuggire da Alcatraz in maniera scomposta cercando di dribblare i cameraman. Una scena che non andava vista e non andava fatta e che Alessia Marcuzzi ha dovuto punire eliminando la coppia. Altro momento meraviglioso e molto divertente sicuramente è la strana rabbia di Simone Bonaccorsi il più bello d’Italia che ha visto in diversi video la sua fidanzata Chiara Esposito mentre si faceva coccolare e si lasciava andare a corteggiamenti praticamente con tutti i tentatori single del villaggio. Ma lui è riuscito ad infuriarsi soltanto perché la sua compagna aveva ripreso a fumare, una rabbia molto particolare che sicuramente cercava di nascondere dell’altra ira, ma a vederla così la situazione è sembrata piuttosto ridicola. Terzo momento che rende imperdibile la prima puntata di Temptation Island vip che ci fa salire la curiosità per vedere cosa succederà nella prossima è il nuovo volto di Damiano er Faina, fidanzato con Sharon Macrì da sei mesi. Lo vediamo particolarmente turbato all’idea di lasciare la fidanzata e quando i due si separano per iniziare questo percorso lui non fa altro che piangere e addirittura si affida anche alla lettura del Vangelo della Cresima. Tutto questo fin quando poi non vede dei video in cui Sharon si diverte e scherza con tutti gli altri ragazzi e a quel punto la reazione più “classica” di Er Faina si fa sentire.