Temptation Island Vip, buona la prima per Alessia Marcuzzi: la conduttrice ottiene consensi sul web, ma arriva il commento di una persona molto ‘speciale’ per lei.

Temptation Island Vip è finalmente cominciato. Il pubblico ha potuto assistere poche ore fa alla prima puntata del ‘viaggio nei sentimenti’ delle sei coppie protagoniste, che tra l’altro sono già divenatate cinque, dopo l’eliminazione di Ciro Petrone e Federica Caputo, che hanno lasciato il villaggio dopo soli due giorni dall’inizio della loro avventura. Il programma è stato come sempre un grande successo, ma quello che tutti hanno apprezzato in particolar modo durante la prima puntata, è stata la conduzione di Alessia Marcuzzi. Materna, comprensiva ed empatica, la conduttrice ha ottenuto grandi consensi per la sua prova, e ha ricevuto un commento anche da una persona per lei molto ‘speciale’. Ecco chi è e cosa le ha scritto.

Alessia MArcuzzi, buona la prima a Temptation Island Vip: il commento di una persona ‘speciale’

Alessia MArcuzzi ha esordito poche ore fa alla conduzione di Temptation Island Vip, prendendo il posto di Simona Ventura. Proprio come ‘Super Simo’, la MArcuzzi è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla critica per il modo in cui ha saputo gestire le prime difficoltà delle coppie. Sempre molto dolce, attenta e rispettosa dei sentimenti dei protagonisti, Alessia ha fatto da ‘traghettatrice’ in questa prima fase del viaggio dei sentimenti, senza mai mettersi troppo in mostra. Questi sono stati i commenti del web, dal pubblico ai critici, che l’hanno promossa a pieni voti, come lei stessa ha dimostrato ripostando le recensioni nelle sue storie Instagram.

Tra i commenti che la Marcuzzi ha pubblicato, c’è anche quello di una persona per lei davvero molto ‘speciale’. Si tratta del suo ex compagno Francesco Facchinetti, padre di sua figlia Mia, che le ha fatto pubblicamente i complimenti per il suo lavoro. ‘Hai spaccato’, le ha scritto il suo ex, con cui Alessia non ha mai nascosto di avere un ottimo rapporto.

