Temptation Island Vip, un ex di Uomini e Donne contro Damiano ‘Er Faina’: “Non ti vergogni?”. Volano parole durissime su Instagram.

Damiano Coccia, detto Er Faina, è decisamente uno dei concorrenti più discussi della nuova edizione di Temptation Island Vip. Il romano è accusato da gran parte del web di aver scelto di partecipare ad un programma che, in passato, ha sempre criticato. Dal canto suo, Damiano si è difeso specificando di aver attaccato alcuni comportamenti dei concorrenti, non il programma in sé. Quel che è certo è che le critiche per Er Faina non sembrano essere finite qua. Un nuovo clamoroso attacco è arrivato poco fa, da un ex di Uomini e Donne e di Temptation Island. Uno di quelli che a Er Faina proprio non piacevano. Oggi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Scopriamo di chi si tratta.

Temptation Island Vip, Sossio Aruta contro Damiano ‘Er Faina’: “Er cogl****”

Tutti contro Er Faina. No, non è un titolo di un film, ma è quello che sta accadendo sul web, dopo la notizia della partecipazione di Damiano a Temptation Island Vip. A scagliarsi contro il romano, quest’oggi, ci ha pensato Sossio Aruta, ex concorrente di Temptation Island Vip. Il napoletano è stato spesso oggetto delle critiche di Damiano Er Faina durante la sua partecipazione al reality. E qualche ora fa ha deciso di vendicarsi attraverso un lungo sfogo su Instagram. Volano parole durissime, dal ‘vergognati’ al ‘fai vomitare’. Sossio sottolinea come Damiano non abbia fatto nulla per essere definito vip. E ricorda quando proprio Er Faina criticava Sossio, definendolo poco famoso per partecipare al reality. “Guarda caso, si è fidanzato proprio adesso che inizia Temptation Island Vip”: Sossio mette in dubbio anche la relazione di Damiano con Sharon, definendola un ‘modo’ per andare in tv. Ma non finisce mica qui: da ‘cogl****’ a ‘er monnezza’, Sossio usa davvero i termini più svariati per definire il romano. Una vera e propria vendetta social. Come reagirà Damiano quando scoprirà tutto questo?