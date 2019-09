Temptation Island Vip, Elga difende Serena Enardu dopo le parole Giovanni Conversano: “Sfigato”. Ecco cosa è successo.

È partita col botto la nuova edizione di Temptation Island Vip. Tra i concorrenti in gara, anche Serena Enardu e Pago. E pare proprio che, la loro, sarà una delle coppie più chiacchierate del reality. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dimostrato sin dall’inizio di avere qualche dubbio sulla sua relazione col cantante. E il suo atteggiamento è stato criticato un bel po’ sul web. Anche da lui, Giovanni Conversano, il suo ex di Uomini e Donne, che ha attaccato pesantemente la Enardu. La sorella di Serena, Elga, ha deciso di intervenire a sua difesa, scagliandosi contro Giovanni. Ecco cosa è successo.

Temptation Island Vip, Elga difende Serena Enardu da Giovanni Conversano: “Sfigato in cerca di visibilità”

Sono volate parole forti contro Serena Enardu, una delle concorrenti del nuovo Temptation Island Vip. A ‘lanciargliele’ è stato il suo ex Giovanni Conversano, che attraverso le sue stories di Istagram ha commentato la prima puntata del reality. Parole durissime quelle del pugliese, che possiamo sintetizzare con un’espressione usata per il comportamento della sua ex: “Basta che respiri”. L’attacco di Conversano a Serena no è passato inosservato. E a difendere la bella sarda è arrivata la sua gemella, Elga, che ha attaccato duramente Giovanni. Ecco il messaggio postato ieri su Instagram:

“Sfigato in cerca di visibilità”, è così che Elga definisce Giovanni Conversano. Secondo la sorella di Serena, Giovanni continua a parlare della sua ex solo per mettersi in mostra. E chiede a tutti di non commentare l’accaduto, per non ‘accontentarlo’. Insomma, il clima si surriscalda sin dalla prima puntata di Temptation Island Vip. Cosa ne penserà Serena di questo scontro social? Non ci resta che attendere la sua replica!