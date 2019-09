Temptation Island Vip, Giovanni Conversano contro la sua ex Serena Enardu: “Basta che respiri”. Il duro attacco arriva da Instagram.

È iniziata ieri, 9 settembre, la nuova edizione di Temptation Island Vip. E, se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle. Sono stati già tanti i colpi di scena visti nel primo appuntamento del reality dei sentimenti. E tra le coppie più in vista c’è sicuramente quella formata da Serena Enardu e Pago. L’ex tronista non sembra più così convinta della sua storia col cantante: è ancora innamorata o prova solo stima e affetto? Ma a parlare di lei e della sua esperienza nel programma ci ha pensato un suo ex molto noto. Giovanni Conversano, che di Serena si è innamorato nello studio di Uomini e Donne, ne ha detta davvero di tutti i colori. Accuse fortissime quelle del pugliese, che dopo 9 anni decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Scopriamo cosa è successo.

Temptation Island Vip, il duro attacco di Giovanni Conversano contro Serena Enardu: “Che disastro”

È avvenuto tutto ieri sera, durante la diretta della prima puntata di Temptation Island Vip. Tra i tanti personaggi che si sono divertiti a commentare la puntata c’è stato anche lui, Giovanni Conversano. In tanti ricorderanno la bellissima storia d’amore con Serena Enardu, nata negli studi di Uomini e Donne. Una storie che non pare essere finita bene, però. Dopo nove anni, Giovanni attacca la sua ex. E non usa parole molto dolci. “Dopo 9 anni si rivela per quella che è. Qualcuno può essere sorpreso, ma è stata sempre questa, non mi meraviglio.” Giovanni critica il comportamento di Serena a Temptation Island: “E siamo ancora all’inizio, che disastro. Qualsiasi cosa va bene, della serie basta che respiri!“. Parole davvero durissime quelle di Conversano, che alla fine dedica un pensiero all’attuale fidanzato della Enardu: “Amico mio ti sei liberato di un peso, sorridi invece di piangere!”. Insomma, un attacco che non è passato inosservato quello dell’ex protagonista di Uomini e Donne. Cosa ne penserà Serena? Non ci resta che attendere la sua replica. Prepariamo i pop corn!